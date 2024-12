24H C1 no Circuito do Estoril: Os líderes no final das primeiras oito horas

As primeiras oito horas das 24h C1 no Estoril já estão nos livros. Ao longo de quatro dias de pura ação, a competição reúne um plantel impressionante de 176 pilotos, representando um recorde de 10 nacionalidades. Entre elas, destacam-se as estreias de Bielorrússia, Escócia, Estados Unidos da América e República Checa, que se juntam a equipas de Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra e Países Baixos.

Com 39 C1’s na grelha, divididos entre 24 equipas nacionais e 15 internacionais, as batalhas prometem ser intensas nas classes PRO, AM, GEN1, UK, BE e DK. Este ano, 12 novas equipas entram na arena, incluindo 9 formações portuguesas.

A corrida, disputada em formato 3x8H, é um espetáculo inovador. Os pilotos aceleram durante 8 horas diárias, com o cronómetro a contar de forma contínua. Entre uma ‘etapa’ e outra, os carros entram em parque fechado na reta principal, garantindo tempo para descanso, ajustes técnicos e momentos de convivência.

No final das primeiras 8h de corrida, na Classe DK, os líderes são os pilotos do carro nº 455 da BM Sport DK 1- Per Bernd | Bent Dyhre Hansen | Sebastian Petersen | Torben Nielsen.

Na Classe BE, lidera o carro nº 143 da Oeste Racing 1 – Calvin de Groot | Andy Gaban | Lancelot Alsteens | Maxime Alsteens.

Na Classe UK a equipa Emax Motorsport 3 com o carro nº 346 – James Little | Jake Little | David Alstadter | Stuart Ratcliff | – segue na frente.

Na Classe GEN 1 lidera o carro nº3 da CTR – Japopeças – Afonso Inácio | Adelino Inácio | Alexei Dulub | Alexei Kulevets | Diogo Melo | André Duarte.

Na Classe AM, segue na frente o carro nº 264 da Mafra C1 Team – Pedro Baiona | Paulo Fiuza | Antonio Baiona | Carlos Silva | Gonçalo Boaventura | Alexandre Alves | Dario Alves.

Na Classe PRO, lidera o carro nº 330 da WallUp WoodLab – Jorge Passanha | Pedro Antunes | Gonçalo Gaivão.