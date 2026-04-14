24h C1: Evento pode avançar se tiver mínimo de inscritos

As 24h C1 poderão avançar em 2026 e já têm data marcada, como habitualmente, no Autódromo Internacional do Algarve. A concretização do evento depende do número de inscritos.

As 24h C1 tornaram-se num evento que reuniu sempre muitos participantes. Os pequenos C1 nunca permitiram velocidades estonteantes, mas sempre proporcionaram boas lutas em pista e diversão aos pilotos. A prova de 24 horas era um dos pontos altos da época para muitos pilotos profissionais e amadores, reunindo várias equipas que lutavam entre si com as valorosas máquinas francesas, numa prova de endurance que aliava divertimento e baixos custos.

Apesar da indefinição do início da época, parece que a prova poderá mesmo ver a luz verde. A organização da C1 Eurocup anunciou que nos dias 19 e 20 de dezembro de 2026 a prova decorrerá no AIA, desde que sejam atingidos os 45 carros inscritos.

Se for superado o número mínimo, stão prometidos prémios monetários e descontos nas inscrições previamente efetuadas. É mais uma iniciativa da G’s Competizione que, além de dinamizar o Type R Legacy Cup, este ano apostou também no ressurgimento dos C1. A prova de 24 horas pode ser mesmo a corrida que faltava para reavivar uma competição que serviu de porta de entrada ao mundo das corridas para uns e que foi um excelente momento de diversão para os mais experientes.