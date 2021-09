24h Barcelona, Miguel Oliveira: Segundo lugar na classe GTX | AutoSport

Convidado por Hubert Trunkenpolz para alinhar nas 24 Horas de Barcelona aos comandos de um KTM X-Bow GTX, Miguel Oliveira terminou na 10.ª posição da geral, segundo classificado da classe GTX.

Na sua primeira prova em circuitos ao volante de um automóvel, o piloto da KTM no MotoGP, teve a companhia de Reinhard Kofler, Peter Kox e Ferdinand Stuck aos comandos do KTM X-Bow GTX #716 da True Racing, tendo terminado a prova a 38 voltas dos vencedores, a tripulação do Porsche 911 GT3 #91 (Daniel Allemann /Ralf Bohn/Alfred Renauer /Robert Renauer).

O carro do piloto português revelou problemas perto do final da prova e a equipa perdeu a liderança da classe para a Reiter Engineering, que se apresentou também com um X-Bow GTX, um fim inglório, já que durante quase toda a prova, o piloto português e os companheiros de equipa lideraram a classe.

Miguel Oliveira volta ao MotoGP já no próximo fim de semana, para o GP de Aragão.