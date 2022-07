24 Horas de Spa: Henrique Chaves e Miguel Ramos no 3º lugar da Pro-AM na Qualificação | AutoSport

O Mclaren 720s #188 da Garage 59, tem pela primeira vez esta temporada os seus quatro pilotos juntos na mesma corrida. Os ‘habitués’ da Endurance Cup, Miguel Ramos, Henrique Chaves e Alexander, têm como reforço em Spa, Dean MacDonald que tem feito a Sprint Cup com Miguel Ramos. A primeira indicação positiva foi o 3º lugar da Pro-AM obtido na Qualificação.

A prova Rainha dos GT surge no momento das grandes decisões da temporada. Uma grelha com 66 dos melhores GTs da atualidade preenchem as várias categorias, Pro, Silver, Gold, Pro-Am e Bronze Cup, todos alinhados para a 74ª edição das Total Energies 24 Hours of Spa. Serão 23 tripulações na Pro e 43 a disputar a Silver, Gold, Pro-AM e Bronze Cup. Com a exceção da Pro, todas as outras categorias podem receber um piloto extra, que não sendo essencial, sempre pode ser considerado um reforço para um bom resultado.

Alta tensão prevista na Pro-AM Cup entre a Garage 59 e a AF Corse. Garage 59 que tem sido bastante consistente ao longo do ano com o McLaren #188 e os experientes Miguel Ramos e Alexander West, aliados à irreverência da juventude preconizada por Henrique Chaves e Dean MacDonald.

Por outro lado, na AF Corse, depois da vitória do ano passado, a equipa italiana deve ser sempre considerada pois com cinco vitórias desde 2011, não há como não a considerar. Este ano para além da normal equipa constituída por Machiels, Bertolini e Costantini, terá o reforço de Alessio Rovera.

Um dos aliciantes de Spa é a Parada de pilotos e carros pela cidade na quarta-feira antes da corrida. Este ano o entusiasmo foi mais uma vez latente e demonstrativo da forma como a cidade recebe esta importante prova de resistência.

Segundo Miguel Ramos, “adoro o circuito de Spa. É a prova chave da temporada de resistência para os GT’s e onde todos gostamos de marcar presença. Sabemos que para vencer é preciso terminar e por isso uma corrida de resistência, mesmo que sejam disputadas ao Sprint, são corridas para levarmos com muita cabeça, até porque os azares podem acontecer até ao último minuto.

Lembro-me em particular a prova de 2009 em que com o Pedro Lamy, o Alex Muller e o Van de Poele liderávamos a geral dos GT1 com o Maserati MC-12 da Vitaphone com mais de minuto e meio de avanço e por isso com tudo a nosso favor para a vitória, uma jante que partiu ao fim da manhã de domingo, acabou com o sonho. O Maserati ficou com o chassis apoiado no chão e não foi possível sequer trazer o carro até à Box da equipa para reparar. Aliás esta quarta-feira na volta pela cidade, encontrei o Maserati com que fiz o Mundial de GT1, que vai participar numa corrida de suporte ao programa deste fim-de-semana. Este ano temos uma equipa muito forte, profundos conhecedores do carro e a trabalharmos muito bem em conjunto, pelo que estamos confiantes num bom desempenho e amealhar o máximo de pontos para o Campeonato. Para já conseguimos o terceiro lugar na qualificação o que é um bom indicador”.

Já Henrique Chaves e a sua equipa tem vindo a focar-se na corrida das 24 Horas de Spa-Francorchamps e estão determinados em conseguir um bom resultado na grande clássica de resistência dedicada a carros de GT: “O nosso foco é na corrida e, portanto, não tínhamos interesse em arriscar muito durante a noite. Tive muito cuidado com os limites da pista, dado que a organização está a ser muito exigente nesta área, mas ainda assim consegui uma boa volta, tendo sido o mais rápido dos McLaren e ficado entre os trinta primeiros. Penso que, atendendo às circunstâncias, foi uma boa prestação”, afirmou o português.

Após a qualificação, Henrique Chaves evidenciava-se determinado em conseguir um bom resultado na corrida, apesar de considerar que poderá, juntamente com os seus colegas de equipa, ter alguns problemas que dificilmente serão contrariados. “Penso que o ritmo de corrida não está mau, mas claro que poderia sempre ser melhor. Vamos continuar a trabalhar para estarmos na melhor situação possível para a prova, mas BoP não está muito justo para o McLaren e quanto a isso não podemos fazer nada. Mas penso que o mais importante é sermos consistentes, evitarmos erros, incidentes e questões de fiabilidade. Vamos dar o nosso melhor e, no final, veremos onde estamos, mas queremos lutar pela vitória da nossa classe”, concluiu o jovem de Torres Vedras.

Horário

Sexta-feira dia 29 de julho

19:00 – 19:30 Super-Pole

Sábado 30 de julho

16:45 – Corrida

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI