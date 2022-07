24 Horas Spa: Acidente terminou com hipótese de vitória de Chaves e Ramos | AutoSport

Os dois pilotos portugueses em ação nas nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, a terceira etapa do GT World Challenge Europe Endurance Cup, Henrique Chaves e Miguel Ramos, com Alexander West e Dean Macdonald na tripulação, estiveram na luta pela vitória na classe Pro-Am, mas um toque de um adversários durante a manhã, acabou por colocar McLaren 720S GT3 nas barreiras de proteção e fora da corrida. Ramos ainda teve de passar pelo centro médico após o embate.

Henrique Chaves realizou os três primeiros de condução aos comandos do McLaren 720S GT3 #188 da Garage 59, e, com um ritmo forte, pautou a prova da equipa, que esteve sempre na luta pelos lugares do pódio. A tripulação do carro #188 chegou a liderar a corrida e, muito embora, a luta pelo triunfo fosse feroz, no mínimo, o segundo posto estava perfeitamente ao seu alcance.

No entanto, a meio da manhã, quando Miguel Ramos estava aos comandos do McLaren, um adversário deu um toque no português, lavando o carro a embater nas barreiras de proteção do circuito belga, na aproximação à zona de Blanchimont, uma curva que se faz a fundo. Miguel Ramos foi obrigado a ir ao centro médico do circuito, felizmente, sem problemas físicos de relevo, para além de se sentir algo combalido. A vitória numas das mais importantes provas de resistência do mundo escapou aos portugueses sem qualquer responsabilidade.

“É inadmissível que um piloto cometa uma falha daquela comprometendo definitivamente a nossa corrida. Estávamos na luta pela vitória e acredito que, no mínimo, estaríamos em segundo no final das 24 horas. A equipa esteve muito bem, assim como os pilotos e o carro, não merecíamos acabar assim”, afirmou Henrique Chaves após a corrida.

Apesar de desgastado com o que aconteceu durante a corrida, Henrique Chaves pretende deixar esta desilusão para trás das costas e focar-se nas próximas provas. “É desapontante ver um resultado desaparecer assim desta forma, mas temos de olhar em frente. O mais importante é que o Miguel saiu de um violento acidente sem mazelas físicas. Agora vamos tentar esquecer o que se passou e olhar para as corridas que temos pela frente”, sublinhou.

A próxima ronda do GT World Challenge Europe disputa-se em Hockenheim nos próximos dias 3 e 4 de setembro, depois de uma pausa durante o verão.