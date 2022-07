24 Horas de Spa: Pole position “mudou de mãos” para a AKKODIS ASP | AutoSport

O Lamborghini Huracán GT3 Evo #6 da Orange1 K-PAX Racing que liderou a tabela de tempos no final da sessão da Super Pole teve todos os seus tempos por volta eliminados por uma infracção técnica.

O boletim do colégio de comissários publicado durante a manhã enuncia que: “Os parâmetros do motor do carro 6 não estão de acordo com o teste do ‘Balance of Performance’ e os filtros de ar utilizados pelo carro 6 não estão de acordo com os utilizados pela Lamborghini durante o teste do ‘Balance of Performance’”.

Todos os tempos de volta do carro foram, portanto, apagados e perdendo 10 posições na grelha de partida. Além disso, a equipa K-PAX foi multada em 25.000 dólares. A equipa tem o direito de recorrer, o que fez, mas ainda não é claro se a equipa vai participar na corrida, com os responsáveis a admitirem desistir da prova de resistência do GT World Challenge.

Desta forma, o Mercedes-AMG GT3 #88 de Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon da equipa AMG Team AKKODIS ASP herdou a pole position para a corrida que começa às 15h45.

Foto: SRO/Kevin Pecks