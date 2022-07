24 Horas de Spa: Andrea Caldarelli conquista a Super Pole para a Orange1 KPAX Racing | AutoSport

Andrea Caldarelli ao volante do Lamborghini Huracán GT3 Evo da Orange1 KPAX Racing conquistou a Super Pole da edição 74 das 24 Horas de Spa. Assim, o carro #6 (Jordan Pepper/Andrea Caldarelli/Marco Mapelli) vai arrancar da melhor posição possível para a exigente prova do GT World Challenge Europe, sendo ainda a primeira pole position de sempre para a Lamborghini na clássica do resistência belga, bem como a primeira para uma equipa dos Estados Unidos da América. Além disso, com a volta em 2:16.221s Caldarelli detém agora o recorde da volta mais rápida em qualificação da era GT3 da prova.

O italiano foi o 17º de 20 pilotos a correr na sessão decisiva, colocando-o entre os favoritos para garantir o primeiro lugar. Mas para o fazer, teve primeiro de bater o homem que assegurou a Super Pole nas duas edições anteriores, Raffaele Marciello, o piloto da Mercedes-AMG, que fez uma volta excelente ao volante do Mercedes-AMG GT3 #88 da Akkodis ASP.

Marciello viu a sua primeira volta rápida por exceder os limites da pista, mas na segunda tentativa passou para o topo da tabela de tempos, não sendo derrubado até à segunda volta de Caldarelli, que por 0.154s conquistou o primeiro posto. Os dois Ferrari 488 GT3 da Iron Lynx, que terminaram nas duas primeiras posições na qualificação, eram candidatos fortes à conquista da Super Pole, mas quando chegou o momento, nem o #51 de Nicklas Nielsen nem o #71 de Antonio Fuoco conseguiram bater o tempo de Caldarelli. De facto, nem ficaram entre os 10 primeiros no final da sessão.

Foi Klaus Bachler no Porsche 911 GT3-R (991.II) da Dinamic Motorsport que arranca do terceiro lugar, a 0.225s do tempo mais rápido. A pole position da classe Silver Cup também foi decidida durante a sessão, depois de três carros terem avançado para a fase decisiva. Saíndo em primeiro lugar, Fabian Schiller apresentou um desempenho muito impressionante ao volante do Mercedes-AMG GT3 #777 da Al Manar Racing by HRT, garantindo o nono lugar na geral. Schiller afixou o tempo de 2:16.774s, melhor do que o Audi R8 LMS evo II GT3 #30 da WRT com Thomas Neubauer aos comandos por mais de meio segundo.

A 74ª edição das 24 Horas de Spa começa hoje às 15h45 (em Portugal continental).

