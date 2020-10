24 Horas de Spa, Álvaro Parente: “Carro bem afinado, bom trabalho de boxes e consistência em pista”

Álvaro Parente continua a sua temporada já no próximo fim-de-semana com a edição deste ano das míticas 24 Horas de Spa, terceira rondas do Intercontinental GT Challenge e do GT World Challenge Europe Eundurance Cup, mostrando-se determinado em conquistar um bom resultado.

Normalmente disputada em Julho, a prova belga realiza-se este ano no final de Outubro devido à situação provocada pela pandemia da COVID-19, o que trará novos desafios e pilotos, uma vez que haverá menos tempo com Sol e a noite será mais longa.

Álvaro Parente, como tem sido habitual nas provas da SRO, fará equipa com Jordan Pepper e Andy Soucek aos comandos de um Bentley Continental GT3 inscrito pela K-PAX Racing.

Para o piloto do Porto trata-se de um regresso à lendária prova de Spa-Francorchamps, depois de no último ano o seu programa se ter focado em outras competições. “Gosto muito desta pista, já lá venci em inúmeras categorias. É um traçado que permite realizar uma selecção entre os pilotos, com curvas muito técnicas e de alta velocidade, características que me agradam. Além disso, tem também as condições climatéricas, sempre muito inconstantes, o que torna tudo ainda mais desafiante. Este ano promete ser ainda mais difícil, com temperaturas baixas e pouca corrida com a luz do Sol. Mas é bom estar de volta, integrado numa estrutura competitiva e com os meios para podermos estar na luta pelas primeiras posições”, afirmou Álvaro Parente.

O português mostra-se confiante para as 24 Horas de Spa, mas está consciente de que, para tudo correr bem na prova de endurance realizada no circuito de 7,004 quilómetros e dezanove curvas, é preciso evitar cometer erros e as armadilhas que vão surgindo ao longo de todo o evento. “Uma prova de vinte e quatro horas é sempre dura, dado que, com tanto tempo de pista existem muitos imponderáveis com os quais nos podemos deparar. Estarão muitos carros no circuito e Spa-Francorchamps é Spa-Francorchamps, o inesperado pode acontecer no que diz respeito às condições climatéricas e mudar tudo de um momento para o outro. Com tantas incógnitas temos de nos aplicar para encontrar uma boa afinação para o Bentley Continental GT3, trabalhar bem nas boxes e sermos consistentes em pista. Vamos aplicar-nos para isso desde a sessão de treinos-livres”, garantiu Álvaro Parente.

O programa deste ano das 24 Horas de Spa inicia-se na próxima quinta-feira, dia em que se realizará a qualificação. A Super-Pole, que definirá a grelha de partida para os vinte primeiros, será realizada na sexta-feira e a corrida terá o seu início às 14h30 de sábado. Todas estas sessões poderão ser seguidas em directo através do website da competição.

Lista de Inscritos (Álvaro Parente é o único piloto luso presente) – CLIQUE AQUI