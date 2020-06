24 Horas de Portimão: Veja a qualificação em direto às 17h15

Realiza-se este fim de semana no Algarve a primeira prova motorizada nas quatro rodas pós-estado de emergência/calamidade em Portugal. Trata-se das 24 Horas de Portimão que têm lugar no Autódromo Internacional do Algarve, à porta fechada, tal como obriga a Direção Geral de Saúde.

A lista de inscritos conta com 15 equipas carros, sendo que o número de pilotos de nacionalidade portuguesa inscritos é significativo. Carlos Vieira faz equipa com Tom Cloet, Jeroen Bleekemolen e Moritz Kranz num Porsche 991-II Cup da Mühlner Motorsport.

Num Mercedes-AMG GT4, da Parkalgar Racing Team, correm os pilotos André Antunes, Álvaro Ramos, Fred Blok, Joaquim Penteado e Jose Monroy.

Pedro Marreiros, Paulo Pinheiro, José Costa, Jean-Roch Piat e Mariano Pires correm no Porsche Cayman GT4 CS (Type 981) da Veloso MotorSport .

Ás 17h15 arrancam as qualificações.