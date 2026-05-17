24 Horas de Nürburgring: problema mecânico atrasa muito a Verstappen Racing

A Verstappen Racing perdeu de forma dramática qualquer hipóteses de chegar à vitória nas 24 Horas de Nürburgring, depois de o Mercedes #3 ter sido forçado a parar quando seguia na liderança já perto das últimas três horas de corrida. A formação de Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer controlava a prova desde cerca da sexta hora, mas viu a candidatura ao triunfo ruir devido a um problema mecânico diagnosticado na transmissão.

Domínio longo acabou em desilusão

O #3 AMG liderava uma dobradinha Mercedes e parecia bem encaminhado para conquistar a vitória de estreia de Verstappen na clássica alemã. Um dos momentos-chave da corrida surgira durante a noite, quando Verstappen ultrapassou Maro Engel, no Mercedes da Winward, numa luta intensa que incluiu mesmo um toque entre ambos e uma saída à relva do rival, após tentativa de resposta. Depois desse duelo, Verstappen ampliou a vantagem para mais de 20 segundos antes de entregar o carro a Lucas Auer. Mais tarde, já com Juncadella ao volante, começaram a surgir os primeiros sinais de alarme.

ABS, vibrações e paragem nas boxes

Segundo Stefan Wendl, responsável da Mercedes Customer Racing, o piloto espanhol recebeu primeiro um aviso relacionado com o ABS, mas entendeu que conseguiria gerir a situação. Pouco depois, porém, a gravidade aumentou. “Ruídos e vibrações” começaram a fazer-se sentir e, após duas voltas, Juncadella foi forçado a abrandar e regressar às boxes, onde o problema acabou identificado como uma avaria num veio de transmissão.

O contratempo abriu uma vantagem confortável de mais de cinco minutos para o outro Mercedes, então conduzido por Luca Stolz, que ficou em posição privilegiada para garantir à marca alemã a primeira vitória em Nürburgring desde 2016.

FOTOS Joerg Mitter / Red Bull Content Pool