24 Horas de Nurburgring: Carlos Tavares e Tiago Monteiro, representantes lusos

Este ano, as 24 Horas de Nurburgring/Nordschleife vão ter a presença apenas de dois portugueses. Como tem vindo a ser habitual, Carlos Tavares CEO do Grupo PSA, volta à pista onde já foi visto várias vezes, e vai ter a seu lado no Opel Astra Cup, Herbie Schdmit, Jean Philippe Imparato e François Wales. Tiago Monteiro corre com o Honda Civic TCR e tem a seu lado Dominik Fugel, Marcus Ostreich e Esteban Guerrieri.