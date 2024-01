24 Horas de Daytona 2024: Horário, lista de inscritos e onde ver | AutoSport

Arrancam na quinta-feira as primeiras sessões de treinos da primeira grande prova de resistência do ano e da temporada de 2024 do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA. Depois do ‘Roar before the Rolex 24’ do fim de semana passado, que definiu a ordem do pelotão, os próximos dias são dedicados aos últimos treinos e à corrida das 24 Horas de Daytona, com participação dos pilotos portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa, assim como da equipa portuguesa Algarve Pro Racing que opera o Oreca da classe LMP2 da Crowdstrike Racing.

Pipo Derani assegurou que o Cadillac V-Series.R nº 31 da Whelen Cadillac Racing, que partilha com Jack Aitken e Tom Blomqvist, irá arrancar na frente do pelotão na corrida do próximo sábado, alcançando a pole position na classe rainha Grand Touring Prototype (GTP). Pode ver AQUI a grelha de partida.

Eis os horários (hora portuguesa) para seguir a prova, assim com a lista de inscritos final e onde pode assistir à corrida completa em qualquer dispositivo. A transmissão para os países onde não há acordo televisivo, como é o caso de Portugal, a IMSA disponibiliza (pode ver aqui) gratuitamente o streaming da corrida com os comentários em inglês da equipa da IMSA Radio.

O tiro de partida para mais uma época do IMSA foi dado depois do primeiro teste do fim de semana passado em Daytona. Agora é a vez do desafio tremendo que são as 24 horas naquele traçado.

Lista de INSCRITOS, aqui.

Horários para as 24 Horas de Daytona:

Quinta-feira, 25 de janeiro

15:05h -16:35h Treino Livre 1

19:10h – 20:55h Treino Livre 2

23:35h – 01:05h Treino Livre 3

Sexta-feira, 26 de janeiro

16:20h – 17:20h Treino Livre 4

Sábado, 27 de janeiro

18:40h Início das 24 Horas de Daytona

Foto: LAT Images/Richard Dole