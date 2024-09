24 Horas de Barcelona: Álvaro Parente abandona depois de chegar aos lugares do pódio

Álvaro Parente assinou uma boa prestação nas 24 Horas de Barcelona, a derradeira etapa da edição deste ano das 24H Series, mas contrariedades técnicas obrigaram ao abandono do quarteto de pilotos da E2P Racing.

O português estava determinado em assegurar um bom resultado para terminar a sua temporada de GT e na qualificação realizou um tempo que, com a média do registo de dois dos seus três colegas de equipa, assegurou ao Porsche 991.2 GT3 R da formação espanhola o sétimo posto na grelha de partida

Álvaro Parente realizou o primeiro turno de condução e, com um ritmo forte e muito consistente, conseguiu levar o carro da E2P Racing até ao segundo posto, o que abria a possibilidade de lutar por um lugar no pódio até ao final da corrida de vinte e quatro horas.

No entanto, já durante a noite, um incidente danificou o Porsche número noventa quando António Sainero estava aos comandos, perdendo a equipa diversas voltas para recuperar o carro alemão e poder continuar em prova.

Álvaro Parente regressou à pista mais tarde para realizar um duplo ‘stint’, tentando recuperar, e voltou a ser rápido e consistente, mas já perto do final do seu turno, um dos braços de suspensão do carro alemão cedeu, em consequência do incidente original.

Apesar dos esforços a E2P Racing, o abandono do Porsche que o português dividiu com António Sainero, Pablo Burguera e Javier Morcillo foi inevitável.

“Colocámos o carro com uma afinação para proteger os pneus, portanto, não era muito rápido em qualificação, mas durante um ‘stint’ era muito consistente e isso permitiu-me atacar e ganhar posições durante o meu primeiro turno. Penso que, sem azares e com uma boa performance de todos, poderíamos estar na luta por um lugar do pódio”, começou por dizer Álvaro Parente, que prosseguiu: “infelizmente, tivemos o azar do incidente sofrido pelo António e, depois, um triângulo de suspensão cedeu quando eu estava a terminar o meu ‘stint’. Foi pena, mas temos vindo a melhorar ao longo da temporada e penso que, o mais importante, foi a evolução que se verificou na competitividade do António e do Pablo”.

Terminou assim a temporada das 24H Series, mas o piloto português tem ainda os eventos da Indian Racing League para disputar este ano, sendo o próximo o de Kari Motor Speedway, que se realiza a 19 e 20 de outubro.