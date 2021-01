2020 pela objetiva de: Luís Timóteo

2020 já lá vai e esta altura é feita de balanços e recordações. Foi um ano duro para todos, com desafios tremendos. Mas há sempre imagens que nos fazem sorrir.

São essas imagens que enriquecem os nossos textos, que nos fazem entender o que se passou nas provas, que nos mostram a beleza por vezes escondida ou esquecida deste desporto que tanto gostamos. É esta arte de captar o momento certo, a expressão certa, o detalhe certo que nos faz querer ver mais do desporto motorizado. Essa arte é feita pelos fotógrafos que acompanham as provas e que nos enviam os seus fantásticos registos.

Lançamos um desafio aos fotógrafos que colaboram com o AutoSport: escolher, das milhares de fotos que produziram este ano, apenas cinco ou seis. Aquelas que mais fazem sentido para eles, acompanhando com um texto, dando a sua visão privilegiada aos leitores. Paulo Maria sugeriu que o desafio fosse lançado ao Luís Timóteo, que aceitou o repto lançado.

2020 por Luís Timóteo:

2020 um ano de pura aprendizagem.

Que podemos nós fazer ao batermos de frente com uma pandemia inimaginável ao pior pessimista? Ser fotógrafo, passou a ser uma das profissões que acarretaram essas dificuldades, retirando à maioria, a possibilidade de poder trabalhar.

De uma coisa podem ter a certeza, com mais ou menos dificuldade, a paixão pela fotografia e pelo desporto (neste caso motorizado) é sempre aquilo que nos move, tentando assim usar a nossa maneira diferente de observar o que nos rodeia, e presentear aqueles que sentem também com intensidade o gosto comum pelo desporto.

No ano zero de uma nova realidade, tivemos de saber olhar para as pessoas, sem desconfiar do que irá por detrás de uma máscara, assumindo que ao estarmos todos no mesmo barco, possamos ter garantias que a responsabilidade é o dever que mais devemos ter em conta.

Vivemos numa “prisão”, algo que imaginei ao olhar para o cenário abaixo, numa das provas do Troféu C1 Learn & Drive, um dos campeonatos que foi capaz de juntar todas as condições possíveis para a sua organização.

Piloto : João Pina Cardoso – Troféu C1 Learn & Drive @ Autódromo Internacional do Algarve

O Troféu C1 Learn & Drive, campeonato que confesso, não era dos que mais acompanhava, foi uma agradável surpresa, ora pela quantidade de pilotos/equipas envolvidas, ora pelas corridas que proporcionam variadas “lutas ombro a ombro”, mas também, e sem dúvida, pela excelente organização da promotora, Motor Sponsor.

Aos meus olhos, e por nos oferecerem corridas de endurance, com 6 horas, acabamos por ter um contexto de luz que nos permite usar a imaginação para criar imagens com sensações diferentes. Bem hajam as corridas de Endurance.

Equipa G-TECH – Troféu C1 Learn & Drive @ Autódromo do Estoril

Outro campeonato realizado, foi o CNV ( Campeonato Nacional de Velocidade ), campeonato esse que não ficou indiferente ao estado infernal que toda a indústria está a passar, catapultando assim as dificuldades para as equipas que marcam presença no mesmo, obrigando a que alguns dos pilotos normalmente presentes, tivessem deixado de participar.

Tentando esquecer todos os contratempos, o campeonato realizou-se a toda a velocidade e mostrou-nos que quando aqueles guerreiros se sentam nas suas motas, esquecem tudo o que os rodeia e presenteiam-nos com excelentes espetáculos de motociclismo, demonstrando que em Portugal existe bastante talento, talento esse que já se torna hábito ser falado além-fronteiras.

Henrique Gouveia – Team Target Motorsport @ Autódromo Internacional do Algarve

Falando de CNV, não podíamos deixar de falar do Campeão Nacional, Ivo Lopes.

Num campeonato que se esperava muito mais disputado, com possibilidades de regressos às pistas, fator esse que acabou por não se concretizar, levou a que a competividade esperada fosse afetada, não tirando mérito à vitória de Ivo Lopes.

Competindo também no Campeonato em Espanha ( ESBK ), tal como Pedro Nuno, elevou ainda mais a exigência no treino e profissionalismo de pilotos e equipas.

Pedro Nuno e Tiago Magalhães acabaram o CNV com os mesmos pontos no 2º e 3º lugar respetivamente, sendo os seus mais diretos adversários.

Ivo Lopes – BMW Motorrad Portugal ENI @ Autódromo do Estoril

Sendo um fotógrafo freelancer e com possibilidades reduzidas de acesso a acreditações dos grandes eventos Internacionais, cada oportunidade que me é dada, sinto-a como a última, como… a oportunidade!

Um dos eventos que tive a sorte de estar presente este ano, foi o EWC ( Campeonato do Mundo de Endurance ), organizado pela FIM e que tanto orgulho nos deu, a nós Portugueses, poder ter tão prestigiada prova em Portugal.

Uma vez mais, prova de Endurance, mas desta vez de Motociclismo.

Aos olhos de quem vê de fora, pode parecer que fotografar Automobilismo e Motociclismo é a mesma coisa, mas a meu ver, não é de todo.

Sim, são veículos motorizados, mas com dinâmicas completamente diferentes, o que faz com que o modo de abordar cada imagem seja feita de maneira distinta.

Abaixo uma das imagens da equipa que se sagrou Campeã do Mundo de 2020 no Estoril.

Piloto : Etienne Masson ( Sert Suzuki ) – Endurance World Champioship @ Estoril

Em modo de um até já, deixo por último uma imagem intitulada, “GRAN FINALE”.

Que luz nos pode iluminar? Que imensidão imaginamos nós quando falamos em luz divina? Uma vez mais, e aos meus olhos, a luz divina é toda aquela que me permitir continuar a fazer aquilo que mais gosto… fotografar!

Observar, imaginar, criar!