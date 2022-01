2 Seas Motorsport repete vitória nas 12H do Golfo | AutoSport

O Mercedes AMG GT3 #1 da 2 Seas Motorsport venceu de forma categórica as 12 Horas do Golfo, uma das primeiras corridas do ano, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Ben Barnicoat, Martin Kodric e Isa Al Khalifa repetiram a vitória de 2021 na corrida de resistência do Médio Oriente.

O carro vencedor terminou a corrida com uma volta de avanço sobre o Mercedes AMG GT# #88 da SPS Automotive Performance com Dominik Baumann, Valentin Pierburg e Christoph Lenz aos comandos do carro germânico e no terceiro posto, terminou o Ferrari 488 GT3 #46 da equipa VR46, com David Fumanelli, Luca Marini e Alessio Salucci ao volante. Valentino Rossi tinha anunciado a sua presença na prova aos comandos do carro desta equipa, mas dias antes da corrida teve de ficar em isolamento e não pôde participar.

O Mercedes #1 liderou no primeiro segmento de seis horas, mesmo com uma paragem não programada, a duas horas do fim das primeiras 6 horas, devido a um problema com a suspensão.

O segundo Mercedes da 2 Seas, o número 66, com Casper Stevenson, Morgan Tillbrook e Ian Loggie, que liderou a categoria Pro-Am e esteve em segundo lugar na geral, baixou para o terceiro lugar na classe e quarto no absoluto.

O Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #61 da AF Corse (Conrad Grunewald/Mark Kvamme/JC Saada/Trenton Estep) venceram a classe GT3 Am, 7º na geral e na classe GT4 venceu o McLaren 570S GT4 #23 da Greystone GT (Iain Campbell/Oliver Webb/Jamie Clarke).

Doze dos 15 carros que iniciaram a corrida terminaram a corrida de 12 horas.

Resultados completos, aqui.

Foto: FotoSpeedy