19 pilotos de fábrica da BMW M Motorsport confirmados para 2022 | AutoSport

19 pilotos de fábrica da BMW M Motorsport estarão em várias competições, divididos pelos programas de GT3, com o novo BMW M4 GT3, e no desenvolvimento do LMDh. Todos os pilotos já são caras conhecidas de anos anteriores da BMW M Motorsport, mas não inclui Martin Tomczyk e Maximilian Günther. Tomczyk anunciou o fim da carreira como piloto e entrou em funções na ITR – promotor do DTM – enquanto Günther compete pela Nissan na Fórmula E.

Os 19 pilotos são: Nick Catsburg, Jake Dennis, Connor De Phillippi, Stef Dusseldorp, John Edwards, Philipp Eng, Augusto Farfus, Timo Glock, Daniel Harper (BMW Junior Team), Max Hesse (BMW Junior Team), Erik Johansson, Jens Klingmann, Jesse Krohn, Alexander Sims, Bruno Spengler, Sheldon van der Linde, Neil Verhagen (BMW Junior Team), Marco Wittmann e Nick Yelloly.

Detalhes sobre as alocações de pilotos para as equipas clientes da BMW M Motorsport e das séries de corridas serão anunciados em data posterior.