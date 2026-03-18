12h de Sebring: Informação e Horários

Falta pouco para a edição de 2026 das 12 Horas de Sebring, uma das provas mais exigentes do calendário de resistência e segunda etapa das “36 Hours of Florida”, depois de Daytona, com 55 carros inscritos nas quatro classes da IMSA WeatherTech SportsCar Championship.​

Entre 18 e 21 de março, Sebring International Raceway acolhe a 74.ª edição das Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, disputadas no traçado de 6,02 km e 17 curvas, com partida às 10h10 locais de sábado (14h10 em Portugal continental). A grelha reúne 11 protótipos GTP, 12 LMP2, 13 GTD PRO e 19 GTD. Depois do domínio alemão em Daytona, com vitórias de Porsche (GTP), BMW (GTD PRO) e Mercedes‑AMG (GTD), Sebring será o palco do primeiro grande tira‑teimas de 2026 entre os principais fabricantes.

We're so back! 💪 2026 Mobil 1 Twelve Hours of Sebring 🟢: Saturday, March 21 | 10:00AM ET 📺: Peacock | NBCSN 🌍: IMSA YouTube Live, IMSA .tv 📻: IMSA Radio pic.twitter.com/3wk0oaNJdE — IMSA (@IMSA) March 16, 2026

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Desde 1952 que março é mês de Sebring

Desde 1952, quase todos os meses de março – e uma vez em novembro – os melhores construtores, equipas e pilotos de sportscars rumam a Sebring para enfrentar as 12 horas sobre o abrasivo piso do antigo aeródromo militar. A pista, que combina velhas pistas de aviação em betão com zonas de asfalto mais recentes, ganhou fama pela dureza mecânica e física, transformando a corrida num teste extremo à resistência de carros, pilotos e material.

🎨: Fresh Batch of New Liveries Premiere on Wednesday in Sebring!https://t.co/cOE94W4i8l — IMSA (@IMSA) March 18, 2026

As novidades de 2026

A edição de 2026 chega com várias histórias fortes à partida. Em GTP, a Porsche Penske Motorsport procura repetir o “double” Florida – vitória no Rolex 24 e nas 12 Horas – depois de vencer em Daytona com o Porsche 963 n.º 7, apontando a um segundo ano consecutivo de hegemonia nas míticas provas da Florida. Mas a concorrência é forte com a Cadillac à cabeça: a marca ganhou Sebring cinco vezes entre 2017 e 2023 e volta a contar com três V‑Series.R oficiais.​ É preciso contar também com a BMW, que tem evidenciado uma competitividade crescente, que apresenta dois BMW M Hybrid V8 nesta prova e os inevitáveis Acura ARX-06 da Meyer Shank Racing, sempre na luta pela vitória. A Aston Martin mantém-se na sua rota de progressão.

No pelotão GTD PRO, um dos destaques é a estreia mundial em corrida do novo Lamborghini Temerario GT3, entregue à Pfaff Motorsports, equipa que já sabe o que é vencer em Sebring e que agora aposta num projeto totalmente novo após um intenso programa de testes no outono e inverno. Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell e Franck Perera dividem o n.º 9, numa estreia em que a prioridade passa por sobreviver à dureza de Sebring e recolher dados, mais do que atacar logo a vitória numa das pistas mais severas para um carro novo. A Corvette procura reagir a um arranque de época frustrante em Daytona e capitalizar a tradição vencedora da marca em Sebring, enquanto BMW, Ferrari, Lexus, Ford, McLaren e Mercedes‑AMG querem também conquistar um lugar de destaque no plantel GTD PRO e GTD, riquíssimo em diversidade.​

It’s gonna be a bumpy ride! 2026 Mobil 1 Twelve Hours of Sebring 🟢: Saturday, March 21 | 10:00AM ET 📺: Peacock | NBCSN 🌍: IMSA YouTube Live, IMSA .tv 📻: IMSA Radio pic.twitter.com/NnC57ZRTIr — IMSA (@IMSA) March 17, 2026

O plantel global conta com 55 carros – 11 GTP, 12 LMP2, 13 GTD PRO e 19 GTD – com várias alterações face a Daytona. A luta pelo IMSA Michelin Endurance Cup mantém‑se como fio condutor: o Porsche 963 n.º 7 lidera em GTP, o ORECA n.º 99 da AO Racing comanda a LMP2, o BMW M4 GT3 n.º 1 da Paul Miller Racing está na frente em GTD PRO e o Mercedes‑AMG GT3 n.º 57 da Winward Racing chega a Sebring com máxima pontuação em GTD, depois de também vencer em Daytona.​ Nas contas do IMSA, a Porsche lidera, mas é a CrowdStrike Racing by APR liderar nos LMP2. Em GTD e GTD Pro a ordem é igual.

Do lado das condições externas, tudo aponta para temperaturas máximas a rondar os 20 e poucos graus e muito sol durante o dia, antes de uma descida acentuada para valores próximos dos 10 °C na fase final noturna. Grande parte do segredo em Sebring passa por sacrificar alguma performance diurna para ter um carro forte nas últimas duas horas, quando a temperatura cai, a pista fica mais suja e a agressividade sobe exponencialmente, com os amarelos a baralhar o pelotão. A gestão dos novos pneus Michelin GTP, mais sustentável e com melhor fase de “warming up”, será outra variável crítica.​

Racing at its finest. 🫡 2026 Mobil 1 Twelve Hours of Sebring 🟢: Saturday, March 21 | 10:00AM ET 📺: Peacock | NBCSN 🌍: IMSA YouTube Live, IMSA .tv 📻: IMSA Radio pic.twitter.com/H0TvSuNGpI — IMSA (@IMSA) March 15, 2026

Albuquerque e MES em pista

Portugal volta a estar em destaque em Sebring, com Filipe Albuquerque e Manuel Espírito Santo integrados num plantel de luxo e com ambições bem definidas. Em GTP, Filipe Albuquerque regressa ao Cadillac V‑Series.R n.º 10 da Cadillac Wayne Taylor Racing, ao lado de Ricky Taylor e Will Stevens, com a equipa a querer regressar à rota das vitórias. O piloto de Coimbra, que nunca escondeu que Sebring lhe tem sido tradicionalmente ingrato, chega determinado a “inverter a tendência”, convicto de que os problemas vividos em Daytona estão resolvidos e de que o “BoP” e a preparação permitem entrar sem reservas na luta pelo triunfo.

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No sempre competitivo pelotão LMP2, Manuel Espírito Santo dá continuidade à sua aposta na resistência norte‑americana ao volante do ORECA 07 n.º 73 da Pratt Miller Motorsports. Depois da estreia nas 24 Horas de Daytona, o jovem português de 22 anos partilha o carro com o experiente Pietro Fittipaldi e com o canadiano Chris Cumming, num trio que combina juventude, experiência e velocidade. Para Espírito Santo, Sebring representa mais um passo na afirmação internacional na sua primeira temporada completa no IMSA.​

Destaque também para a Crowdstrike Racing by APR, com a Algarve Pro Racing a ser uma das estruturas mais fortes do panorma internacional dos LMP2, encarregue do apoio técnico ao carro #4, habitualmente na luta pelos primeiros lugares.

Horários

Quinta-feira, 19 de março de 2026 – Sessões de treinos (hora portuguesa)

14:05 – 15:35 -Treino Livre 1

20:00 – 20:15 – Treino Livre 2

23:45 – 01:15 – Treino Livre 3

Sexta-feira, 20 de março de 2026 – Qualificações (hora portuguesa)

15:25 – 15:40 – Qualificação GTD

15:45 – 16:00 – Qualificação GTD PRO

16:05 – 16:20 – Qualificação LMP2

16:25 – 16:40 – Qualificação GTP

Sábado, 21 de março de 2026 – Corrida (hora portuguesa)

14:10 – 02:10 – Corrida – 74.ª Mobil 1 Twelve Hours of Sebring (12 horas)

Lista de Inscritos