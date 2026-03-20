12h de Sebring: Aitken coloca Cadillac na pole em Sebring; Albuquerque 3º, Espírito Santo 6º

Jack Aitken garantiu a pole position absoluta para a 74ª edição das 12 Horas de Sebring, ao assinar uma volta de 1m46,153s ao volante do Cadillac V-Series.R #31 da Whelen Cadillac, numa qualificação intensa que definiu também os autores da melhor volta nas classes LMP2, GTD Pro e GTD. Filipe Albuquerque foi terceiro e Manuel Espírito Santo, sexto dos LMP2.

Cadillac na frente num duelo ao centésimo

Na classe GTP, Aitken começou por registar a melhor marca do fim de semana com 1m46,363s, antes de ver Filipe Albuquerque (Wayne Taylor Racing) responder com 1m46,298s e Tom Blomqvist (Acura Meyer Shank Racing) baixar para 1m46,262s, numa verdadeira “troca de mimos” nos lugares da frente. Já nos minutos finais, o britânico da Whelen fechou a volta perfeita em 1m46,153s, tempo que ninguém mais conseguiu bater, deixando Blomqvist a 0,104s e Albuquerque na terceira posição da grelha.

​A sessão ficou ainda marcada por um susto para Philip Eng, que saiu largo na Curva 1 com o BMW M Hybrid V8 #25 depois de o protótipo bater no chão em compressão, mas conseguiu regressar à pista, embora sem ir além do 11.º lugar.

LMP2: esforço noturno recompensa Goikhberg

Na LMP2, PJ Hyett (AO Racing) chegou a registar um 1m50,941s que teria valido a pole, mas perdeu a volta por ter provocado uma bandeira vermelha após um acidente em treinos, sendo relegado para quarto com o seu segundo melhor tempo, 1m51,322s, no ORECA #99. A pole caiu assim para Misha Goikhberg, no #52 da Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen, com 1m51,182s. “O equilíbrio estava óptimo. A equipa fez um grande trabalho. Desmontou o carro a meio da noite e voltou a montá-lo, por isso estou muito satisfeito. Temos ainda alguns ajustes a fazer e amanhã podemos ter uma corrida muito forte”, resumiu o piloto.

Daniel Goldburg (United Autosports USA) garantiu o segundo melhor tempo, a 0,073s, com Jeremy Clarke (Inter Europol Competition) em terceiro, enquanto Hyett partirá de quarto e George Kurtz (Crowdstrike Racing by APR) de quinto. O companheiro de equipa de Manuel Espírito Santo, Chris Cumming a quem coube a realização do treino cronometrado foi o sexto mais rápido entre os LMP2, posição em que vão largar para a corrida.

GTD Pro: Hawksworth festeja 100.ª corrida com nova marca

Em GTD Pro, Jack Hawksworth celebrou da melhor forma a 100.ª participação com a Lexus Racing no IMSA, ao assinar a pole com 1m58,480s no Lexus RC F GT3 #14 da Vasser Sullivan, batendo o seu próprio recorde de pista de 2024. “Foi uma volta limpa, sem erros. Esta pista é muito sensível ao pico do pneu, é preciso aproveitar o momento certo. Não foi nada de espectacular, mas consegui fazer cada curva 99 por cento bem. O carro estava fenomenal e não há melhor lugar para começar amanhã do que a pole”, afirmou o britânico.

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Luca Stolz colocou o Mercedes-AMG GT3 #48 da Winward Racing em segundo, a 0,289s, com Niel Verhagen a levar o BMW M4 GT3 EVO #1 da Paul Miller Racing ao terceiro posto, já a 0,406s. Ricardo Feller (Manthey) foi quarto e Dean MacDonald (RLL Team McLaren) quinto.

GTD: primeira pole de Dudu Barrichello

Na GTD, Eduardo “Dudu” Barrichello garantiu a sua primeira pole position ao assinar um 1m58,981s no Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 da Heart of Racing, volta obtida já perto do final da sessão. “É muito bom. Esta pista torna tudo tão divertido. Acertámos no carro, ‘chegámos e andámos’ desta vez. Estou muito agradecido por estar aqui, é um grande privilégio. Só tenho de aproveitar”, comentou o brasileiro.

Philip Ellis colocou o Mercedes-AMG GT3 #57 da Winward Racing em segundo, a 0,124s, enquanto Robby Foley (Turner Motorsport) foi terceiro no BMW M4 GT3 EVO #96. Scott Andrews (Lone Star Racing) e Antonio Fuoco (AF Corse USA) completam o top 5 da grelha na classe.

FOTO IMSA/Lumen Digital Agency/2026 Brandon Badraoui