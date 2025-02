12h Bathurst: WRT garante espetacular dobradinha

A WRT foi insuperável na estratégia usada nas 12h de Bathrust, com uma gestão do consumo de combustível que lhe permitiu obter uma dobradinha no Mount Panormama, com o BMW M4 GT3 #32 de Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde e Augusto Farfus a vencer a prova. Foi o primeiro triunfo da BMW na era GT3 nesta prova, coroando um desempenho quase perfeito da equipa belga.

Kelvin van der Linde levou o BMW #32 cruzou a linha de meta com 10,245 segundos de vantagem sobre o outro carro da equipa, o #46 conduzida por Raffaele Marciello, Charles Weerts e Valentino Rossi. O resultado foi moldado por um periodo de quatro horas e 34 minutos com bandeira verde até ao final (sem interrupções) , onde o consumo de combustível se tornou o fator determinante.

THREE WIDE UP MOUNTAIN STRAIGHT 🤯 What a start to the 2025 Meguiar's Bathurst 12 Hour!#B12Hr pic.twitter.com/XhJcrdGSh4 — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 1, 2025

Domínio estratégico e eficiência de combustível levam à vitória

Apesar de ter sido ultrapassado pelo Ferrari #26 (C. Mostert | W. Brown | D. Serra) da Arise Racing, de Chaz Mostert (que se destacou logo no arranque da prova, agarrando a liderança com um ritmo intenso), a pouco mais de meia hora do final, a estratégia de poupança de combustível de van der Linde permitiu-lhe retomar a liderança quando Mostert foi forçado a ir às boxes a 23 minutos do final. Van der Linde manteve-se firme sob pressão, garantindo a primeira vitória da BMW na era GT3 das 12 Horas de Bathurst e o segundo triunfo da Equipa WRT no evento, depois de ter vencido anteriormente com a Audi em 2018.

AN EARLY CHANGE FOR THE LEAD 😮‍💨 What a move from Chaz Mostert in the #26 Ferrari!#B12Hr pic.twitter.com/obNW1XLHRP — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 1, 2025

“Foram as duas horas mais difíceis da minha vida!” Kelvin van der Linde admitiu após a corrida. “A poupança de combustível é, por vezes, mais difícil do que acelerar a fundo, porque sabemos que não podemos acompanhar o ritmo dos que estão atrás. Estou muito orgulhoso de toda a gente”.

A vitória também marcou a primeira vez desde 2011 que uma equipa garantiu uma dobradinha nas 12 Horas de Bathurst, um feito alcançado pela última vez pela Audi Sport Team Joest na edição inaugural da era GT3.

Batalha renhida pelo Pódio

O BMW #46 de Marciello, Weerts e Rossi terminou em segundo lugar depois de uma intensa batalha pelo pódio. Marciello executou uma manobra ousada sobre o Mercedes-AMG GT3 Evo #75 da SunEnergy1 Racing de Jules Gounon, ultrapassando-o pela relva na The Chase, nos minutos finais.

Gounon, juntamente com os seus colegas de equipa Luca Stolz e Kenny Habul, ficaram com o terceiro lugar, aumentando a impressionante série da SunEnergy1 Racing para quatro pódios consecutivos em Bathurst. O trio, tal como os BMW da WRT, conseguiu gerir melhor o combustível, permitindo-lhes terminar com menos uma paragem do que a maioria dos seus rivais.

Melhores resultados e vencedores de classe

O Ferrari #26 da Arise Racing de Chaz Mostert, que mostrou um ritmo notável durante todo o evento, terminou em quarto lugar após fazer a sua última paragem. Entretanto, o Mercedes-AMG #77 da Craft-Bamboo Racing (M. Gotz | L. Auer | J. Ojeda) de Lucas Auer completou os cinco primeiros, depois de ter feito uma paragem tardia para abastecer a apenas seis minutos do fim.

O sexto lugar foi para o Porsche #911 da Absolute Racing, que, tal como a Craft-Bamboo e a Arise Racing, falhou na estratégia de combustível e não conseguiu prolongar o seu último stint até ao fim.

After 12 intense hours of endurance racing, BMW finally have their day! It's a Team WRT 1-2 finish at the 2025 Meguiar's Bathurst 12 Hour!!! #B12Hr pic.twitter.com/ypIksL3ZlF — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 2, 2025

Nas classes, o Mercedes-AMG #27 Heart of Racing (R. Gunn | Z. Robichon | I. James) terminou em sétimo e garantiu as honras da classe Bronze. A vitória na Pro-Am foi para o Ferrari #36 da Arise Racing (J. Evans | E. Schutte | B. Schumacher | A. Rovera) terminando em oitavos da geral, enquanto o Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #93 da Wall Racing (T. D’Alberto | B. Leitch | G. Denyer | A. Deitz) conquistou duas vitórias consecutivas na classe Prata – nonos na classificação geral. A vitória na classe GT4 pertenceu ao McLaren Artura GT4 #24 da Method Motorsport (A. Levitt | J. Buchan | J. Santalucia), que terminou com 15 voltas de vantagem sobre o seu concorrente mais próximo.

Incidentes e desistências

HUGE incident for Martin in the #888 Mercedes-AMG 🤯#B12Hr pic.twitter.com/ECL9uWOr7L — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 2, 2025

As extenuantes 12 Horas de Bathurst registaram várias desistências, incluindo a do Mercedes-AMG #888 da GruppeM Racing (M. Engel | M. Martin | M. Grenier), que saiu de prova a menos de cinco horas do fim, quando Maxime Martin embateu no muro em The Chase. O Audi #183 da Jamec Racing/Team MPC (R. Feller | B. Feeney | L. Talbot) de Ricardo Feller também foi forçado a abandonar depois de sofrer uma falha mecânica na sétima hora.

Disaster for Ricardo Feller down The Chase 🤯#B12Hr pic.twitter.com/rX8Uzs5Lgv — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 2, 2025

Um dos incidentes mais significativos ocorreu na terceira hora, quando Kenny Habul e Stephen Grove entraram em contacto lado a lado no Skyline, fazendo com que o Mercedes-AMG #4 da Grove Racing (F. Schiller | B. Grove | S. Grove) fosse parar às barreiras. O acidente fez com que Grove fosse transportado para um hospital de Sydney com lesões nas costas, embora o controlo da corrida não tenha tomado qualquer outra medida.

Apesar de uma corrida caótica, cheia de drama e atrito, a estratégia magistral da Equipa WRT e a gestão do combustível acabaram por garantir a tão esperada vitória da BMW em Bathurst, cimentando o seu lugar na história das corridas de resistência.