12h Bathurst: Valentino Rossi inserido em alinhamento de luxo da BMW

A BMW e a WRT revelaram o alinhamento de pilotos para a próxima corrida das 12 Horas de Bathurst, a 2 de fevereiro.

Os inscritos da BMW incluem o #32 M3 GT3, conduzido por Augusto Farfus ao lado dos irmãos Sheldon e Kelvin van der Linde, e o #46 , com Valentino Rossi, Raffaele Marciello e Charles Weerts.

A participação da Audi inclui uma entrada na Classe Pro, com a Jamec Racing e a Team MPC a colocarem em pista um Audi R8 LMS Evo II. Broc Feeney, Ricardo Feller e Liam Talbot estarão ao volante. A decisão de entrar na corrida foi finalizada apesar de a Audi ter terminado com o apoio oficial dos projetos de fábrica, com a equipa confiante no seu pacote e nas capacidades dos seus pilotos.

As 12 Horas de Bathurst prometem uma batalha emocionante entre alguns dos maiores talentos e equipas do desporto automóvel, com a BMW, a Audi e a Mercedes a competirem num dos circuitos mais desafiantes do mundo. Este evento pode servir como uma despedida adequada à rivalidade histórica entre os três fabricantes alemães nesta prestigiada corrida.