12h Bathurst: Primeiro treino deu o tempo mais rápido.

Mount Panorama recebe este fim de semana as míticas 12h de Bathurst, uma das provas de resistência mais cobiçadas do mundo, pela envolvência, pela exigência e beleza da pista e por estar inserido no Intercontinental GT Challenge.

Já tivemos quatro sessões de treinos, duas reservadas apenas para pilotos bronze. Na Primeira Sessão: Augusto Farfus terminou na frente e fez o tempo mais rápido até agora. Farfus foi o mais rápido no primeiro treino livre com o BMW M4 GT3 da WRT, assinando o registo de 2:02.900. Superou Luca Stolz, que colocou a Mercedes-AMG GT3 Evo da SunEnergy1 Racing na segunda posição, ficando 0.314s atrás. Maro Engel, com a Mercedes da GruppeM, terminou em terceiro. Valentino Rossi mostrou evolução ao garantir a quarta posição com a BMW da WRT, enquanto a Craft-Bamboo Racing fechou o top-5 com outra Mercedes-AMG.

O segundo treino foi reservado para pilotos Bronze, com Jamie Day, da Volante Rosso Motorsport, a fazer o melhor tempo (2:05.106) no Aston Martin Vantage GT3. Kenny Habul, da SunEnergy1 Racing, foi o mais rápido entre os pilotos Bronze e terminou em segundo geral, seguido por Yasser Shahin, da Manthey EMA Porsche.

Na terceira sessão do dia, novamente com os profissionais em pista, Maro Engel colocou a Mercedes-AMG GT3 Evo da GruppeM no topo da tabela de tempos com uma volta de 2:03.851. Broc Feeny, no Audi R8 LMS GT3 Evo II da Jamec Racing/Team MPC, ficou apenas 0.026s atrás. O estreante em Bathurst, Laurin Heinrich, surpreendeu ao levar o Porsche 911 GT3 R da Manthey EMA ao terceiro lugar. Valentino Rossi e Kelvin van der Linde completaram os cinco primeiros com os seus BMW M4 GT3 da WRT. Um canguru interessou-se mais pela ação e invadiu a pista, causando um breve período de bandeira amarela.

A última sessão, exclusiva para pilotos Bronze, foi dominada por Liam Talbot, que registou 2:05.093 com seu Audi R8 LMS GT3 Evo II da Jamec Racing/Team MPC. Kenny Habul voltou a aparecer na segunda posição, seguido por Yasser Shahin, Brad Schumacher e Ian James.