12h Bathurst: GruppeM Racing vence edição caótica

A GruppeM Racing venceu uma caótica edição das 12 Horas de Bathurst, prova de abertura do Intercontinental GT Challenge, marcada por acidentes graves, interrupções prolongadas e uma colisão decisiva entre os dois primeiros classificados perto do final.

O Mercedes-AMG da GruppeM Racing, conduzido por Maxime Martin, Mikael Grenier e Maro Engel, venceu por cerca de um segundo o Porsche da High Class Racing, vencedor da classe Bronze. O BMW da WRT, com Raffaele Marciello, Augusto Farfus e Valentino Rossi, completou o pódio. Maxime Martin levou o Mercedes-AMG n.º 888 ao triunfo por apenas 1,037 segundos sobre o 911 GT3 R da High Class Racing, vencedor da classe Bronze.

A corrida ficou marcada por uma recuperação notável dos dois primeiros classificados, que partiram do fundo da grelha — 29.º e 30.º lugares — superando o anterior recorde de melhor recuperação na prova. O momento decisivo ocorreu após o último recomeço, a cerca de 40 minutos do fim, quando Kelvin van der Linde (BMW) e Jules Gounon (Mercedes-AMG), que discutiam a liderança, colidiram na Curva 1. O incidente entregou o comando a Martin, enquanto os dois rivais perderam posições devido aos danos sofridos.

A corrida teve múltiplos períodos de neutralização e uma longa bandeira vermelha após um forte acidente envolvendo um Mercedes-AMG da Craft-Bamboo Racing e um Porsche parado em pista. Houve ainda situações invulgares, incluindo o embate de um Ford Mustang GT3 num canguru nas primeiras voltas, que também provocou danos noutros carros. O evento registou ainda recordes de assistência e de competitividade, com 55.231 espetadores e 13 carros a terminarem na volta do vencedor.

Resultados AQUI