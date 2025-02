12h Bathurst: Grande Susto para Stephen Grove

Stephen Grove sofreu uma lesão nas costas na sequência de um grande acidente durante a terceira hora das 12 Horas de Bathurst. O seu Mercedes-AMG GT3 Evo colidiu com o carro de Kenny Habul na Skyline, causando um forte impacto e fazendo com que o carro ficasse por momentos no ar.

Grove saiu do carro pelos seus próprios meios, mas foi levado para o Orange Hospital, mais tarde transferido para o Westmead Hospital em Sydney para mais testes. Um comunicado da equipa confirmou a lesão, mas afirmou que o piloto está bem-disposto.

Kenny Habul ficou “completamente chocado”:

“Os meus pensamentos estão com Steve Grove”, disse na conferência de imprensa após a corrida. “Ele é um tipo fantástico. Estou completamente chocado com o que aconteceu. Ele encostou, travou muito cedo. Nós damo-nos bem. Fui por dentro e nem sequer consegui ver o carro dele quando nos tocámos. Não quero isso para ninguém, e com aquele tipo de acidente dramático, ele podia ter ido para lá do muro. Quero ir ter com ele e tentar ajudá-lo um pouco. Mas lamento o sucedido. Não sabia de certeza o que tinha acontecido e não foi intencional para ninguém. Sinto-me muito mal por ele.”