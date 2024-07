12 Horas de Misano: Incidente impede Álvaro Parente de lutar pelo pódio

No entanto, quando o carro do piloto português continuava nos lugares do pódio, Pablo Bruguera teve um incidente com outro carro na zona do reabastecimento, obrigando a longas reparações na máquina germânica.

Álvaro Parente realizou o arranque e com uma primeira volta executada de forma cirúrgica conseguiu subir a quinto, iniciando a partir de então um duplo ‘stint’ com o intuito de poupar pneus e gasolina, tendo sido o último piloto a parar para reabastecer, o que diz bem da performance assinada por ele.

O piloto português esteve em bom plano na qualificação para a prova italiana, registando o sexto crono no seu segmento, o que, com os tempos dos seus colegas de equipa, lhe garantiu o oitavo posto da grelha de partida, permitindo-lhe apontar para o pódio como objetivo.

Álvaro Parente teve umas 12 Horas de Misano difíceis, uma vez que um incidente com o carro da E2P Racing nas boxes impediu-o de lutar por um bom lugar no pódio na quarta etapa da temporada das 24H Series.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI