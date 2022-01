12 horas de Bathurst podem ser adiadas | AutoSport

Uma das mais emblemáticas corridas de resistência do ano pode vir a ser adiada de fevereiro para maio, devido ao aumento de casos de COVID-19 no estado australiano de Nova Gales do Sul.

Várias fontes dão conta da possibilidade do adiamento da prova inaugural do Intercontinental GT Challenge, que está agendada para 25 a 27 de fevereiro. Em comunicado, o promotor do evento afirmou estar a “monitorizar a situação”, mas que “por esta altura, não há alterações confirmadas no calendário”.

A confirmar-se o adiamento para maio, numa altura mais preenchida com outras provas, pode retirar algumas entradas importantes vindas da Europa e que costumam marcar presença na corrida de Bathurst.

O IGTC já adiou a última prova de 2021, por causa da situação pandémica, para o início de fevereiro de 2022 no circuito sul africano de Kyalami.