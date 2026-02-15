12 Horas de Bathurst: Christopher Mies atropelou um canguru

A colisão de Christopher Mies com um canguru nas 12 Horas de Bathurst de 2026 foi um dos momentos mais dramáticos do início da temporada de endurance deste ano. Sendo Bathurst uma prova que começa tradicionalmente de madrugada (o chamado “shootout” no escuro), o risco de vida selvagem na pista é uma variável constante e muitas vezes aterradora.

O impacto ocorreu nas primeiras horas da corrida, ainda sob condições de luz muito baixa. Christopher Mies, que este ano defende as cores da Ford (Multimatic/Proton) com o Mustang GT3, rodava num ritmo forte quando o animal saltou para a pista na zona da Mountain Straight, uma das partes mais rápidas do circuito.

Apesar de Mies ter saído ileso, o Mustang GT3 sofreu danos significativos na secção frontal, afetando a aerodinâmica e o sistema de refrigeração. Estes carros modernos de GT3 são extremamente sensíveis a qualquer alteração no fluxo de ar, e um impacto a alta velocidade com um animal daquele porte é quase sempre terminal para as aspirações de vitória.

O piloto descreveu o momento como “inevitável”. Em Bathurst, os cangurus são atraídos pelo som e pelas luzes, e o piloto explicou que, a mais de 200 km/h, o animal apareceu no feixe de luz dos faróis já sem margem para qualquer manobra de desvio segura. Este incidente reacendeu o debate anual sobre a segurança no circuito de Mount Panorama. Apesar dos esforços da organização para vedar bem o perímetro do circuito, o terreno é vasto e acidentado, o que torna quase impossível garantir que nenhum animal entra no recinto.

Muitos pilotos comentaram no paddock que sobreviver às primeiras duas horas de Bathurst sem encontrar vida selvagem é quase uma questão de “lotaria”, especialmente com as temperaturas mais amenas que se registaram este ano, que tornam os animais mais ativos.

Christopher Mies é também conhecido pela sua honestidade brutal. Nas entrevistas após o incidente, ele lamentou o trágico destino do animal e o trabalho perdido da equipa do que o seu próprio susto, sublinhando que “fazer rali numa pista de asfalto” faz parte do ADN de Bathurst.