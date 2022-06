1000km Paul Ricard: Miguel Ramos e Henrique Chaves na pole position entre os Pro-Am | AutoSport

A dupla portuguesa Miguel Ramos e Henrique Chaves, juntamente com o companheiro de equipa Alexander West, conquistou a pole position para a prova dos 1000Km de Paul Ricard a contar para a Endurance Cup do GT World Challenge Europe, na classe Pro-Am.

O tempo combinado das 3 qualificações da tripulação do McLaren 720S GT3 da Garage 59 foi de 1:55.195s, tendo sido Henrique Chaves, na qualificação 3, o piloto mais rápido com o tempo de 1:53.871s. A tripulação do Mercedes-AMG GT3 #20 da SPS automotive performance (Dominik Baumann/Valentin Pierburg/Martin Konrad) terminou com o segundo melhor registo (1:55.501s), enquanto Stefano Costantini/Louis Machiels/Andrea Bertolini aos comandos do Ferrari 488 GT3 da AF Corse foram os terceiros mais rápidos da sessão (1:55.612s).

O Ferrari 488 GT3 #71 da Iron Lynx foi mais rápido em duas das três sessões de qualificação e assegurou a pole position à geral para a prova de logo à tarde. Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco terminaram com um tempo combinado de 1:53.693s. Foi a primeira pole position da Ferrari no GT World Challenge Europe desde 2020 e a primeira para a Iron Lynx na Endurance Cup.

A corrida começa hoje às 17h00 (em Portugal continental) e pode ser seguida no canal de YouTube da competição.

Tempos completos, aqui.

Foto: SRO/Patrick Hecq Photography