1000km Paul Ricard: Azar de Chaves e Ramos nos Pro-Am na última volta; Iron Lynx domina à geral | AutoSport

Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco venceram os 1000km de Paul Ricard, prova a contar para o GT World Challenge Europe – Endurance Cup. O trio do Ferrari #71 liderou o um-dois da equipa Iron Lynx. O Ferrari 488 GT3 Evo #71 partiu do pole position e recuperou a posição depois de perder algumas posições durante a corrida, controlando as duas horas finais da corrida. Fuoco foi o piloto aos comandos do carro para ver a bandeira de xadrez, 7,8 segundos à frente do seu companheiro de equipa Miguel Molina no Ferrari #51.

O Mercedes-AMG GT3 #88 da AMG Team AKKODIS ASP (Raffaele Marciello/Daniel Juncadella/Jules Gounon) fechou os lugares do pódio à geral.

Henrique Chaves e Miguel Ramos, acompanhados por Alexander West, perderam a liderança do pelotão dos Pro-Am na última volta. A dupla lusa do McLaren #188 da Garage 59 dominou a fase inicial da corrida, depois de sair da pole position. A meio da corrida, Ferrari #52 da AF Corse com Stefano Costantini ao volante, passou para o primeiro posto no pelotão da classe e mais tarde o Mercedes-AMG #20 da SPS juntou-se à contenda na terceira posição.

O carro dos pilotos portugueses voltou à frente do pelotão para a fase final dos 1000km de Paul Ricard, mas começou a surgir fumo do McLaren, levando a alguma preocupação por parte da equipa. A situação piorou com um Safety Car tardio que colocou Henrique Chaves sob grande pressão dos adversários, e na última volta Dominik Baumann, no Mercedes #20, ultrapassou o piloto português para passar a última vez na linha de meta na frente de Chaves.

Triunfo da Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG na Silver Cup com Al Zubair/Jefferies/Schiller aos comandos do Mercedes 777 e a Inception Racing venceu na Gold Cup com Iribe/Millroy/Schandorff no McLaren #7.

Resultados completos, aqui.

Foto: SRO/Kevin Pecks