1000Km de Paul Ricard, Henrique Chaves: “Temos potencial para vencer esta corrida | AutoSport

Henrique Chaves disputa no próximo fim de semana a segunda ronda do GT World Challenge (GTWC) Europe Endurance Cup, os 1000Km de Paul Ricard, e o seu objetivo é lutar pela vitória.

O piloto português tem este ano um completo e ocupado programa desportivo, disputando o GTWC, para além do European Le Mans Series e do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC).

Na primeira prova, disputada em Imola, Henrique Chaves e os seus colegas de equipa, Miguel Ramos e Alexander West, estiveram envolvidas na luta pelo triunfo, mas algumas questões táticas acabaram por lhes garantir o terceiro lugar na classe Pro-Am.

O piloto do McLaren 720S GT3 da Garage 59 está seguro de que, em Paul Ricard, estará novamente na batalha pelo triunfo. “Penso que na prova de Imola não maximizamos as nossas oportunidades táticas e isso acabou por nos prejudicar, dado que tínhamos condições para vencer. Acredito, portanto, que no próximo fim de semana estaremos em situação de voltar a estar na luta pelo primeiro lugar, dado que temos um bom carro e a equipa é muito competitiva”, sublinhou Henrique Chaves.

A prova francesa do GTWC Europe reveste-se de acrescida importância, uma vez que distribui mais pontos que os habituais eventos cuja corrida tem a duração de três horas.

O piloto português, que está no terceiro lugar da competição de pilotos Pro-Am juntamente com os seus colegas de equipa, aponta a importância dos 1000Km de Paul Ricard para a luta pelo título. “Temos potencial para vencer esta corrida e seria muito importante para nós conseguirmos bater a nossa concorrência. Os trinta e três pontos que esta prova oferece são muito importantes e permitir-nos-ia recuperar nas contas do campeonato ou até, quem sabe, passar para a frente da classificação. Vamos, portanto, dar o nosso melhor e trabalhar para evitar as pequenas contrariedades que sempre acontecem numa prova tão longa”, concluiu com confiança Henrique Chaves.

O programa oficial dos 1000Km de Paul Ricard tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres e a pré-qualificação. No sábado realiza-se a qualificação, às 10h30 (em Portugal continental), e a corrida, que terá o seu início às 17h00. Toda a ação poderá ser seguida através do website oficial da competição