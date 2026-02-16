Yves Matton assume gestão da Overdrive Racing no Mundial de TT/W2RC

Yves Matton foi anunciado como novo Team Manager da Overdrive Racing, empresa responsável pelo programa Toyota Gazoo Racing no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) para 2026 e 2027. O belga de 58 anos, com mais de 30 anos de experiência no desporto motorizado, estreia-se já no BP Ultimate Rally-Raid Portugal (17 a 22 de março), supervisionando as três Toyota Hilux DKR GR Hilux.

Estrutura reforçada para campeonato profissional

A nomeação visa dotar a formação de maior foco e eficiência num campeonato cada vez mais competitivo, com múltiplos construtores no topo. Jean-Marc Fortin, diretor-geral da Overdrive, destacou a experiência de Matton em gestão de equipas, adquirida no WRC e rally-raid, nomeadamente como diretor de ralis da FIA. “É essencial otimizar a estrutura para o programa Toyota. Orgulhamo-nos de reforçar a identidade belga, com Christian Loriaux na direção técnica”, afirmou Fortin.

Experiência de topo e objetivo claro

Matton, que passou por Future World, Kronos Racing e Citroën Sport — onde foi Chefe de Equipa no WRC e WTCC entre 2012 e 2018 —, dirigiu depois os ralis na FIA até 2021, sob o comando de Jean Todt. “É um privilégio liderar uma equipa profissional num terceiro Mundial, após WRC e WTCC. O rally-raid não me é novo. O nosso objetivo é claro: permitir à Toyota reter o título de Construtores no W2RC”, declarou o responsável, que dedicou-se depois a clássicos via MY Gallery.

A chegada de Matton surge após a conquista do campeonato de Construtores pela Toyota e promete elevar a competitividade da Overdrive no exigente calendário de rally-raid.