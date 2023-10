Yazeed Al Rajhi vence Rali de Marrocos, João Ferreira triunfa no T4 | AutoSport

Os vencedores do Abu Dhabi Desert Challenge no início deste ano, Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk (Overdrive Racing), terminaram a época em alta ao vencerem o Rallye du Maroc. Bateram Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov (Overdrive Racing) por 34m17, com Nani Roma e Alex Haro Bravo (M-Sport Ford World Rally Team) em terceiro a 43m03s, uma posição que conquistaram no último dia de prova.

As equipas da Overdrive, Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras Carreras (quarto) e Eugenio Amos/Paolo Ceci (quinto), completaram o top 5.

Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) chegou ao triunfo depois de Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) ter tido problemas mecânicos na etapa 3, caindo muito na classificação.

Seja como for, Nasser Al Attiyah e Mathieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) abandonaram a especial depois de pararem ao km 6, no entanto, já tinham o campeonato no ‘papo’ com o catari a conquistar o seu segundo título consecutivo, à frente de Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk (Overdrive Racing). Juan Cruz Yacopini e Daniel Oliveras Carreras (Overdrive Racing) completaram um Toyota 1-2-3!

João Ferreira e Filipe Palmeiro (South Racing Can-Am) lutaram com bravura para vencer a última etapa T4 por 10’56” sobre Sebastián Guayasamín e Fernando Matías Acosta (FN Speed). Os espanhóis Juan Manuel Mañá e Giovanna Di Blasi (Automode E) terminaram em terceiro na etapa e na classificação geral.

Com este resultado, João Ferreira conquistou a sua primeira vitória na categoria T4 e torna-se no primeiro português a vencer uma prova do Mundial de Tt, terminando à frente de Sara Price e Jeremy Gray (South Racing Can-Am), autores de uma das melhores prestações da edição de 2023, com duas vitórias em etapas. Mais info quando possível.

Al Rajhi FOTO OVerdrive Racing