XL4 Code: Uma Estreia de Sucesso | AutoSport

A primeira edição da XL4 Code, sob a égide da FPAK e pontuável para o já conhecido Troféu Iberian King decorreu este fim-de-semana no concelho de Penafiel. Com um total de 19 duplas presentes, esta prova contou com três dias de competição, três classes e uma enorme variedade de obstáculos e cenários. De destacar ainda a presença de milhares de entusiastas neste evento offroad 4×4, que promete ser uma referência no panorama internacional.

Depois de realizadas as verificações técnicas e administrativas na bonita Marina de Entre-os-Rios, pilotos e máquinas deixaram a bifurcação entre Douro e Tâmega, para rumarem à Serra da Boneca – situada na freguesia de Sebolido, de forma a realizarem o Prólogo. Um percurso rápido, com algumas passagens mais técnicas e uma paisagem de cortar a respiração. O melhor registo entre os Super Extreme – classe máxima em prova, viria a pertencer à dupla da ONOFF Racing Team – Emanuel Costa | Hélder Rocha.

Seguiu-se a Super Especial Noturna, já em Figueira – local que viria a ser o centro nevrálgico de toda a prova. Com uma moldura humana incrível, sob as luzes dos carros e muita emoção, Emanuel Costa | Hélder Rocha voltam a vencer à geral e ganham uma confortável vantagem no primeiro dia de competição. Na classe Extreme, João Ferreira | Tiago Alves lideram o primeiro dia, tendo ficado na mesma posição Diogo Mendes | José Santos na classe destinada aos Modificados.

No sábado, as equipas enfrentaram um percurso em linha, com cerca de 60 km´s e passagem por oito das freguesias do concelho de Penafiel. Muitas zonas espetáculo e obstáculos naturais nunca vistos em provas nacionais. Emanuel Costa, voltou a dominar o dia, demonstrando o porquê de ser um dos principais pilotos europeus nesta disciplina. Neste segundo dia ao cronometro, João Ferreira | Tiago Alves voltam a vencer em Extreme, o mesmo acontecendo com Diogo Mendes | José Santos nos Modificados.

Para o derradeiro dia de competição, estava preparada a prova de resistência, com um formato de voltas e um tempo máximo de quatro horas. Muita lama, ultrapassagens a todo o momento e mais uma série incrível de obstáculos para serem transpostos. Apenas três equipas conseguiram ficar na mesma volta que a dupla vencedora – um total de três voltas a um percurso com cerca de 25 km´s. Emanuel Costa | Hélder Rocha voltaram a dominar, garantindo a vitória à geral e da categoria Super Extreme. Flávio Aquino | David Brito viriam a conquistar um brilhante segundo lugar, tendo a dupla Rui Santana | Tiago Couto, garantindo o lugar mais baixo do pódio. Na classe Extreme, vitória para João Ferreira | Tiago Alves, seguidos por Carlos e Rafael Gomes. Nos Modificados, vitória para Diogo Mendes | José Santos, Jorge Alfaia | Francisco Carvalho em segundo lugar e no lugar mais baixo do pódio, Nelson Sousa | António Pereira.

No final, o vencedor e piloto local – Emanuel Costa comentou: “Esta nossa região tem um enorme potencial e sempre acreditei que era possível fazer uma grande prova. O convite para a criação da mesma partiu de minha parte, pois já estive um pouco por todo o mundo e sei que não existe terreno natural como este. O evento foi um sucesso! Em termos competitivos, a equipa apresentou-se nesta prova com uma nova imagem, tentamos andar sempre com um bom ritmo e a realidade é que tudo correu pelo melhor. Quero agradecer a toda a gente, em especial ao Paulo Moreira, por todo o trabalho nesta primeira edição da XL4 Code. Venha a próxima!”

Já Paulo Moreira – organizador deste evento, concluiu: “Apesar da menor adesão de pilotos, a realidade é que a prova superou todas as espectativas tanto em termos de público, como também no seu formato. Temos aqui uma boa base para tornar esta prova numa referência em termos de competições 4×4. Os pilotos estão de parabéns pelo excelente espetáculo que nos proporcionaram. Agora vamos ajustar pequenos pormenores e começar já a preparar da melhor forma a próxima edição. Uma palavrade agradecimento também para o Município de Penafiel, Juntas de Freguesia e Patrocinadores que aceitaram estar neste evento desde o primeiro momento”.

Texto: Evo-press

Fotos: João da Franca