X-TROPHY PORTALEGRE 2021: RESISTÊNCIAS TT no domingo | AutoSport

A edição de 2021 do X-Trophy Portalegre está a ser um verdadeiro sucesso de participação, tendo sido atingidos os limites de participantes ainda antes da data limite prevista pela organização. Aos muitos pilotos que optaram por manter a sua inscrição desde a prova de Volta do Vale 2020 que nunca chegou a ser realizada, juntaram-se largas dezenas para a prova organizada pelo Código D’Aventura.

Contando com o apoio do Município de Portalegre, o organizador da prova e a X-Adventure, promotor do Troféu, têm trabalhado intensamente nos últimos dias para que no próximo domingo estejam reunidas todas condições para uma excelente prova, disputada com total segurança dentro e fora da pista.

Graças ao excelente e franco contacto estabelecido com todas as autoridades envolvidas, foi possível delinear um plano de segurança para o X-Trophy Portalegre que permitirá realizar a prova, sendo que é necessário a colaboração e cooperação de todos, publico e participantes.

Irá existir controlo de temperatura á entrada do recinto, bem como será necessário o uso de máscara e manter o distanciamento social. Para além disso, poderá, caso tal se verifique necessário por excesso de pessoas, ser suspenso o acesso ao recinto para garantir que se mantêm as distancias de segurança.

O X-Trophy Portalegre 2021 disputar-se-á na conhecida pista do Prólogo da Baja de Portalegre, localizada na Herdade das Coutadas, próximo da cidade de Portalegre. O acesso ao recinto da prova far-se-á por um caminho de terra batida localizado perto do Km 179 do IP2, a sul de Portalegre. No site oficial está publicado o mapa com a localização do evento.

O publico que pretender aceder ao recinto deverá adquirir uma pulseira de identificação, que será disponibilizada no dia da prova por elementos da organização posicionados antes da entrada do recinto.

O programa da prova de 2021 contém uma novidade, que é uma prova de “Iniciados” para crianças de ambos os sexos até 11 anos, disputada antes das provas principais de motos e quads e que terá a duração de 30 minutos

Seguir-se-á a prova das motos, que conta com uma numerosa e muito diversa lista de participantes, incluindo desde os mais experientes aos que estão a dar os primeiros passos na modalidade.

Os últimos a arrancar serão os quads, que também registaram uma adesão muito interessante e sendo esta prova mais participada disputada em Portugal até ao momento.

“É um orgulho poder apresentar uma lista de participantes como esta, mas também uma enorme responsabilidade, tanto a nível de desportivo como de segurança, em especial este ano com todas as questões relacionadas com o CoVid e com o risco de incêndio florestal” disse Luis Pirralho director da X-Adventure.

“Espero que a prova seja do agrado de todos. Trabalhámos muito, a organização local empenhou-se, e tanto os parceiros como as autoridades envolvidas foram incansáveis no sentido de assegurar que tínhamos todas as condições para realizar a prova,” concluiu.

O X-Trophy Portalegre 2021 disputa-se no próximo domingo dia 27, começando com a prova de iniciados pelas 10h30m, seguindo-se as motos ás 11h15m e finalmente os quads a partir das 14h00m. A entrega de prémios está prevista para as 16h45m.

O X-Trophy Portalegre 2021 faz parte do programa do Portalegre TT, é organizado pelo Código D’Aventura com o apoio do Município de Portalegre, é promovido pela X-Adventure sob a égide da FMP – Federação de Motociclismo de Portugal

Mais informações em www.x-trophy.com

Lista de inscritos disponível aqui. https://www.x-trophy.com/index.php/concorrentes/quadro-oficial.html

Programa X-Trophy Portalegre 2021

27 DE JUNHO DE 2021

Horários previstos, sujeitos a alterações

07:00 – Abertura de Secretariado (Herdade das coutadas)

07:20 – Abertura verificações Tecnicas

08:00 – Fecho prazo complementar de inscrições

10:00 – Briefing geral Moto e Quad

10:30 – Inicio da prova das CLASSES INICIADOS

11:15 – Inicio do TROFÉU X-TROPHY PORTALEGRE 2021 MOTO

14:00 – Inicio do TROFÉU X-TROPHY PORTALEGRE 2021 QUAD

16:15 – Publicação dos resultados (oficiosos)

16:45 – Entrega de prémios e troféus