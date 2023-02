WR2C: João Ferreira pronto para o Abu Dhabi Desert Challenge, CPTT, só uma ou outra… | AutoSport

Há muito que se sabe que João Ferreira, Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno 2022, não vai este ano defender a sua coroa no CPTT. Tal como já é conhecido desde o arranque do Dakar, primeira prova do Mundial de Todo-o-Terreno (WR2C) o foco do piloto é na realização da competição Mundial e a recente estreia no Dakar foi precisamente a primeira prova dessa competição.

A ideia é continuar a desenvolver o Yamaha XYZ1000R da categoria T3 da X-Raid no WR2C, pela frente o piloto luso, que continuará a ter Filipe Palmeiro ao lado, tem pela frente já no início de março o Abu Dhabi Desert Challenge, seguindo-se depois as provas do México, Argentina e Marrocos. Significa isto que no CPTT deverá fazer apenas uma prova ou outra, provavelmente Portalegre estará entre elas, até para defender o seu triunfo de 2022, mas o foco está totalmente no Mundial de T3.

No WR2C, João Ferreira é sexto após o Dakar, atrás de Austin Jones, Mitch Guthrie, Chaleco Lopez e Cristina Gutierrez, e pela frente tem ainda quatro provas em que não contam somente os pontos da classificação final, mas também das posições nas diversas etapas.

O Abu Dhabi Desert Challenge é a próxima prova do WR2C, realiza-se de 26 de fevereiro a 3 de março.