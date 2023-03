W2RC: Yazeed Al Rajhi vence Abu Dhabi Desert Challenge | AutoSport

Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) acrescentou o seu nome ao quadro de honra do Abu Dhabi Desert Challenge, triunfando na segunda prova do Mundial de Todo-o-Terreno de 2023, W2RC.

Martin Prokop (Orlen Benzina Team) repetiu a façanha da época passada e foi segundo da na geral, enquanto Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team USA) colocou o seu T3 no degrau inferior do pódio, vencendo, claro, a sua categoria.

Tendo chegado ao fim da prova, apesar de muito atrasado, Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) aumentou a sua vantagem no campeonato, comando agora 111 pontos face aos 85 de Nasser Al Attiyah, que apesar de dominar boa parte da prova, quando se reparava para aproveitar o mau resultado de Loeb, que rodava 66 horas mais atrás uma aparatoso duplo capotanço perto do final duma etapa levou a que o roll bar da Toyota Hilux T1+ ficasse danificado o que impediu que o piloto prosseguisse em prova.

Loeb terminou o rali e somou pontos relativos a triunfos em etapas. No campeonato, Martin Prokop subiu para a terceira posição, agora com 64 pontos.

Yazeed Al Rajhi obteve a sua primeira vitória no Abu Dhabi Desert Challenge, tornando-se no primeiro vencedor saudita da corrida. Foi também o seu primeiro triunfo de sempre no W2RC e o segundo triunfo consecutivo para uma Toyota Hilux nesta temporada, após o sucesso de Al Attiyah no Dakar.

Martin Prokop repetiu o seu desempenho do ano passado para terminar em segundo lugar no seu Ford Ranger. Num outro paralelo com 2022, um Red Bull Off-Road Jr Team USA T3 reclamou o terceiro lugar. Depois de Chaleco López no ano passado, desta vez foi Seth Quintero, no seu South Racing/Can-Am.

Os três primeiros classificados do campeonato a seguir ao Dakar tiveram todos grandes problemas no Abu Dhabi Desert Challenge, mas Guerlain Chicherit (GCK Motorsports) e Al Attiyah, segundo e terceiro classificados na segunda parte da temporada, pagaram um preço mais elevado do que o líder.

Regressaram da corrida de mãos vazias, enquanto que o francês reforçou a sua liderança por 14 pontos graças a uma série de bons desempenhos nas últimas três etapas.

Loeb tem agora 101 pontos para os 85 de Al Attiyah. Prokop conquistou uma posição e é agora terceiro com 64 pontos. Al Rajhi foi o vencedor, saltando da décima para a quarta posição, com 63 pontos.

Jan Cruz Yacoponi (Overdrive Racing) é quinto, e Chicherit, sexto, têm 49 pontos cada um. Sebastián Halpern (X-raid Mini JCW) é o sétimo com 43 pontos.

Os contratempos experimentados pelos três antigos líderes do ranking permitiram aos seus perseguidores reduzir a diferença.

No ranking de fabricantes, a Toyota Gazoo Racing beneficiou da vitória de Al Rajhi e do quarto lugar de Yacopini para aumentar a sua liderança para 120 pontos, para os 79 da BRX. Na categoria T3, Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr. Team USA) venceu a corrida na frente de Austin Jones (Red Bull Can-Am Factory) após uma série de emocionantes duelos com Mattias Ekström, que teve dois dias de ‘folga’.

A sua colega de equipa Cristina Gutiérrez também teve azar, abrindo caminho para a outra mulher no terreno, Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing), terminar em terceiro lugar na classificação do W2RC para esta prova.

No ranking do campeonato, Quintero é primeiro com 127 pontos, Jones tem 121 e Guthrie Jr., 81.

Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) bateu Pau Navarro (FN Speed) nos T4.

O campeão mundial em título saiu do Abu Dhabi Desert Challenge na liderança com 134 pontos. O vencedor do Dakar, Eryk Goczał (Energylandia Rally Team), tem 86 pontos. Navarro é o terceiro com 73 pontos. Shinuke Umeda e o seu Polaris, ganharam terreno e o piloto é agora sexto com 44 pontos.

João Ferreira e Filipe Palmeiro (X-Raid Yamaha Supported Team) foram 23º da geral, 10º do T3, depois dos problemas com rotura do diferencial traseiro do X-Raid YXZ 1000, ma segunda etapa.

A próxima prova do campeonato terá lugar no México de 22 a 28 de Abril, com o Rally Sonora.