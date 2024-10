W2RC/SSV: o desfecho mais disputado do W2RC

Uma temporada de rally raids é uma verdadeira maratona. Quando cruzarem a linha de chegada no Rallye du Maroc, os competidores terão enfrentado mais de 17.000 quilómetros de terrenos implacáveis.

Em distâncias tão colossais, a palavra-chave é consistência — e ninguém encarna melhor esse conceito do que Sebastián Guayasamín (BE Racing). Mesmo sem vencer uma única etapa, lidera a categoria SSV (T4) graças a uma estratégia de regularidade impecável! Ao manter a máquina protegida e minimizar os erros, Guayasamín conseguiu um lugar no top 4 em todas as provas disputadas.

Enquanto isso, o seu rival Yasir Seaidan (MMP) mostrou velocidade, vencendo duas rondas, mas foi traído pela falta de regularidade, abandonando em Portugal e Argentina. Resultado? Seaidan agora está apenas 6 pontos atrás do líder.

O que parecia um confronto direto entre dois gladiadores da Can-Am rapidamente se transformou num jogo de xadrez a três. Ricardo Ramilo (Escuderia Ramilo-Rodamoto), com vitórias arrebatadoras nas últimas duas provas, ressurgiu como um verdadeiro desafiante ao título. O espanhol está apenas a 20 pontos de virar o jogo e roubar a coroa diante dos olhos perplexos dos seus concorrentes.

E não podemos esquecer Rebecca Busi (OnlyFans), que apesar de estar a 41 pontos, ainda pode surpreender e colocar todos os cálculos por água abaixo.

Pela primeira vez na história do W2RC, quatro competidores chegam à final com chances de chegar ao título. Será uma batalha de nervos, estratégia e resistência. Quando o deserto marroquino for riscado pelas marcas dos pneus, quem sairá como o grande campeão? Que venha a etapa decisiva!

FOTO Photo EdoBauer Photography_DPPI