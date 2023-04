W2RC/Sonora Rally: Sébastien Loeb lidera, João Ferreira 10º | AutoSport

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter/Prodrive)lideram a terceira prova do Mundial de Todo o Terreno, o Sonora Rally, que se realiza no México. Ao cabo de três dias de prova, um prólogo e duas etapas, a dupla francesa lidera depois de vencer a segunda etapa, de 162 quilómetros, do Rali de Sonora. Loeb adotou uma abordagem cautelosa desde o início, com o seu ritmo a passar pelos cactos ‘gigantes’.

Tradicionalmente a casa dos pilotos de Baja ‘off road’ dos Estados Unidos, a paisagem é algo de muito novo para os pilotos habituais do W2RC, que estão muito mais habituais a muita areia e dunas. A prova mais parece western de Hollywood para onde quer que nos viremos.

Até os cactos espetados nos pneus sobresselentes dos carros mostram algo de muito diferente do habitual.

Nasser al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+/Gazoo Racing) são segundos a 2m45s, com Guerlain Chicherit/Alex Wincocq (BRX Hunter/GCK Motorsport) em terceiro a 4m57s. Quarto posto para Sebastian Halpen/B. Graue (Mini JCW T1+) a 5m55s, seguindo-se Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux T1+/Overdrive) a 6m49s. Marcos Baumgart/K. Cincea (BRX Hunter/X-Rally) são oitavos da geral.

Nos T3, lidera Matthias Ekstron (CanAm South Racing) na frente de Caleco Lopes (Can AmRed Bull) a 1m55s, com João Ferreira e Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid) em 10º a 44m10s.



FILME DA PROVA

Prólogo

O vencedor da ronda anterior em Abu Dhabi, Yazeed Al Rajhi (5′18″), manteve o ímpeto ao vencer o prólogo por um segundo sobre Nasser Al Attiyah. Guerlain Chicherit (5′22″) e Sébastien Loeb (5′28″) seguiram ao volante dos seus Prodrive Hunter. O francês, líder do campeonato, chegou ao bivouac rebocado pela Hilux n.º 200 do seu arqui-rival. Mathieu Baumel publicou um vídeo nas redes sociais que mostra o fair play do seu gesto, terminando com um grande plano do seu painel de instrumentos com a imagem do Hunter a reboque.

Foi um golpe de sorte precoce para Loeb, que está habituado a contratempos mecânicos no início da corrida. Não houve danos reais. O francês foi catapultado para a frente após a escolha da ordem de partida, seguido pelo seu colega de equipa Guerlain Chicherit. Nasser Al Attiyah e Yazeed Al Rajhi, da Toyota, os últimos a escolher, preferiram que a dupla francesa abrisse a estrada e escolheram o terceiro e quarto lugares, respectivamente. Sebastián Halpern (X-raid Mini JCW) vai partir em quinto.

Em T3, Mitch Guthrie Junior (Red Bull Off-Road Junior Team USA, 5′45″) bateu por pouco João Ferreira (X-raid Yamaha), que cruzou a linha de chegada no mesmo segundo. Mattias Ekström (South Racing Can-Am, 5′47″) ficou em terceiro, à frente de Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA, 5′50″) e “Chaleco” López (Red Bull Can-Am Factory, 5′56″) no regresso do chileno à competição.

Etapa 1

Depois do recital diário de voltas e reviravoltas em Abu Dhabi, com Loeb, Chicherit (GCK Motorsport) e Al Attiyah como protagonistas, houve finalmente um dia sem problemas no pó e entre os cactos nos ranchos da região de Hermosillo. O trio acima mencionado e Yazeed Al Rajhi quase entraram numa rotina, com o único contratempo a chegar perto do final da etapa para Chicherit, que parecia pronto para ficar em segundo lugar, com tempos consistentemente a meio minuto de Al Attiyah durante mais de 150 quilómetros.

Um erro de última hora e dois excessos de velocidade permitiram que Al Rajhi, Loeb e Halpern o ultrapassassem. Al Rajhi ficou em segundo lugar, a 28″ da frente. Loeb, a abrir a estrada, debateu-se com as nuances da navegação em Sonora para terminar em terceiro a 2′38″. Como Jean-Paul Cottret, tinha avisado, ler as pistas na vegetação é um novo desafio. Loeb arriscou-se e deixou as suas ‘pegadas’ para os seus perseguidores. Sebastián Halpern (X-raid Mini JCW) foi quarto a 3′17″. Guerlain Chicherit terminou em quinto a 3′46″, depois de ter contabilizado as suas penalizações.

Al Attiyah estava apenas 27″ à frente de Al Rajhi na classificação, com Loeb em terceiro a 2′42″, Halpern em quarto a 3′33″ e Chicherit em quinto a 3′49″.

Em T3, o líder do campeonato, Seth Quintero, arrancou uma roda traseira logo aos oito quilómetros da etapa.

Os seus companheiros de equipa, que passaram por ele, ainda se perguntam onde raio é que o americano encontrou a pedra que provavelmente causou esta quebra. Quintero perdeu uma hora e quarenta minutos no final da etapa.

Mattias Ekström (South Racing Can-Am) venceu à frente de João Ferreira (X-raid Yamaha), Cristina Gutiérrez (Red Bull Can-Am Factory), Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA) e “Chaleco” López (Red Bull Can-Am Factory). A classificação geral é uma cópia da classificação da etapa. Ekström liderava o português por um minuto, o espanhol por 1′47″, o americano por 2′22″, e o chileno por 3′32″. Em T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) conseguiu a sua segunda vitória em outros tantos dias e alargou a sua vantagem sobre Rebecca Busi (FN Speed) para mais de 25 minutos.

Etapa 2

Sébastien Loeb bateu Nasser Al Attiyah por 2′45″ e o seu colega de equipa da Prodrive por 3′50″. Loeb chegou mesmo a roubar a liderança geral a Al Attiyah por uns escassos 3 segundos! Chicherit é o terceiro em 4 ′ 57 ″. Yazeed Al Rajhi viu os travões da sua Hilux cederam com 35 quilómetros de especial, deixando-o terminar a a 9′04″ do tempo mais rápido do dia.

Na classificação geral, o piloto da Overdrive Racing, que era segundo à entrada para a etapa, a apenas 27″ de Nasser Al Attiyah, caiu para o quinto lugar, agora a 6′49″ de Loeb, o que fez dele o grande derrotado do dia. “Chaleco” López (Red Bull Can-Am Factory) venceu a etapa T3 por 1′36″ sobre Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA). Mattias Ekström (South Racing Can-Am) terminou apenas um segundo atrás do americano.

O sueco continua a controlar a classificação geral com 1′55″ sobre “Chaleco” e 2′21″ sobre Guthrie. Em T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) conquistou a sua terceira vitória consecutiva e tem agora quase 45 minutos de vantagem sobre Rebecca Busi (FN Speed). João Ferreira, caiu para décimo…

