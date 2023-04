W2RC, Sonora Rally/Etapa 3: Loeb abandona, Al Attiyah lidera, João Ferreira recupera posições | AutoSport

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter/Prodrive) bateram ao Km 12 da etapa e ficaram presos numa vala.

O navegador, Fabian Lurquin, magoou-se no ombro e a dupla viu-se forçada a abandonar a prova, deixando o líder do campeonato do mundo sem possibilidades de pontuar, nem mesmo os pontos que obteve até aqui nesta prova, pois os pontos relativos às posições nas etapas só contam se a equipa terminar a prova.

Claro está, Nasser al Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+/Gazoo Racing) aproveitaram a oportunidade para assumir a liderança da classificação geral, agora com uma margem de menos de três minutos sobre o vencedor da 3ª etapa, Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux T1+/Overdrive).

Nasser Al Attiyah, que sofreu um destino semelhante ao do francês na segunda ronda do campeonato, em Abu Dhabi, tem agora a oportunidade de reduzir, igualar ou suplantar a sua desvantagem de 16 pontos em relação a Sébastien Loeb.

O até aí, líder da corrida foi demasiado longe numa curva delimitada por uma vala que o próprio Steve Mc Queen nunca teria sonhado saltar. Com o seu BRX Hunter irremediavelmente preso, a equipa franco-belga rapidamente se resignou a contactar a sua equipa de apoio no bivouac para pedir ajuda, dolorosamente consciente de que o seu dia estava terminado, até porque Fabian Lurquin estava a sofrer do seu ombro e também pediu evacuação médica.

Partindo da primeira posição da etapa, Loeb mostrou aos seus adversários uma janela de oportunidade logo no início do dia. Yazeed Al Rajhi conseguiu uma reviravolta impressionante a partir do seu décimo quinto lugar no início da tirada. O piloto da Overdrive Racing venceu a etapa com 3′09″ de vantagem sobre Sebastián Halpern (X-raid Mini JCW), 3′55″ sobre Nasser Al Attiyah e 4′44″ sobre Guerlain Chicherit (GCK Motorsport).

Desta forma, Al Attiyah recuperou o controlo da classificação geral, enquanto Al Rajhi, que tinha começado o dia em quinto, subiu para segundo, 2′51″ atrás do piloto do Qatar. Halpern subiu ao pódio a 5′06″ e destronou Chicherit, agora quarto a 5′43″.

No final do dia, a equipa BRX revelou que Fabian Lurquin tinha sofrido uma ligeira fractura que o impedia de navegar o seu piloto, levando de facto à retirada da equipa da prova.

O abandono do líder do campeonato do mundo deixa a porta aberta para Nasser Al Attiyah, que tem uma desvantagem de 16 pontos no campeonato desde a segunda ronda em Abu Dhabi. Nessa altura, era o piloto do Qatar que liderava a classificação geral quando capotou e danificou o roll bar da sua Hilux T1+, obrigando-o a desistir. Esta noite, foi a vez de o seu arqui-rival lhe suceder algo semelhante e logo com consequências físicas.

O campeonato poderá ficar totalmente abalado no final da prova… desde que Nasser Al Attiyah consiga chegar ao fim do Rali de Sonora, dentro de dois dias.

Nos T3, o vencedor da etapa de ontem, “Chaleco” López (Red Bull Can-Am Factory), parou perto do início da etapa devido a uma avaria mecânica. Mattias Ekström (South Racing Can-Am) venceu com 3′52″ de avanço para João Ferreira (X-raid Yamaha), que desta forma já é oitavo da geral.

Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) terminou em terceiro a 4′34″, à frente da sua colega de equipa Cristina Gutiérrez (Red Bull Can-Am Factory) a 6′27″.

Na classificação geral, o sueco tem agora 9′44″ sobre o espanhol e 10′04″ sobre Mitch Guthrie Junior (Red Bull Off-Road Junior Team USA). João Ferreira e Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid) são oitavos a cinco minutos de Chaleco Lopez e a 48m02s do líder.

Em T4, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) conseguiu a sua quarta vitória consecutiva e tem agora 1h22′39″ de vantagem sobre Rebecca Busi.

