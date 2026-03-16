W2RC, Rally-Raid Portugal, Luís Portela Morais: “já testámos, está tudo pronto para a prova!”

Luís Portela Morais regressa ao bp Ultimate Rally Raid Portugal, a segunda jornada do Campeonato do Mundo de Rally Raid, prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal que decorre entre os dias 17 e 22 de março. Nesta edição da única jornada do W2RC que se disputa na Europa, o piloto será acompanhado pelo colega de equipa David Megre, aos comandos de um SSV T4, um Polaris RZR, formando uma dupla que promete lutar pelos lugares cimeiros da categoria T4.

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