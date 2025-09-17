W2RC, Rally Raid Portugal: caravana mundial do TT volta a Lisboa

O bp Ultimate Rally Raid Portugal marca o regresso da capital portuguesa ao cenário internacional dos rally raids, após uma ausência de quase duas décadas. A segunda edição da prova, que decorre entre 21 e 28 de setembro, representa um momento histórico para o desporto motorizado nacional.

Grândola mantém-se como porta de entrada

Grândola, localizada a cerca de 100 quilómetros de Lisboa, volta a receber o arranque da competição. O Automóvel Clube de Portugal (ACP) introduziu várias novidades para esta segunda edição, procurando melhorar a experiência tanto para os concorrentes como para os espetadores.

A prova itinerante contará com três bivouac, incluindo uma paragem de duas noites em Espanha. O percurso total abrange quase 2.400 quilómetros, distribuídos por um prólogo e cinco etapas, com mais de 1.400 quilómetros cronometrados – um aumento de 40% face a 2024.

Em Grândola o público entra pelo portão principal da Feira, em horários a divulgar nas redes sociais da bp Ultimate Rally Raid Portugal.

Menos areia, mais território espanhol

Orlando Romana, responsável pelo traçado da prova, explicou as principais alterações: “Depois da primeira edição, ouvimos o que os concorrentes tinham para dizer. Adoraram a incursão em Espanha e as multidões entusiastas que ali encontraram. A passagem pela Extremadura será mais longa.”

A estratégia passa por reduzir a componente arenosa e aumentar a presença em território espanhol, criando uma experiência diferente da edição inaugural.

Etapa 1: novos caminhos no Alentejo

Após o prólogo em Grândola, a primeira etapa levará os concorrentes em direção a Beja. Os trilhos de terra batida, rápidos e sinuosos, prometem ser um dos pontos altos da prova. A areia fará uma aparição breve nos últimos 30 quilómetros do regresso a Grândola.

Etapas 2 e 3: mergulho na Extremadura

A segunda etapa marca a despedida do Alentejo rumo a Espanha. Badajoz, a cidade mais populosa da Extremadura, acolherá o bivouac durante duas noites, permitindo maior interação com o público local.

A terceira etapa desenvolve-se integralmente em território espanhol, mantendo as características técnicas que se tornaram a marca desta segunda edição.

Lisboa como palco da chegada

Após a quarta etapa, que cruza novamente a fronteira para Portugal, o bivouac instalar-se-á na Docapesca em Pedrouços, nas margens do estuário do Tejo. Esta localização simboliza a ligação histórica entre os dois países ibéricos através deste rio que nasce em Espanha e desagua no Atlântico junto à capital portuguesa. Em Lisboa o público entra na zona de assistência na entrada da ciclovia, junto à entrada do Restaurante Mexicano ‘La Siesta’, que fica junto à Praia de Algés, junto ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, em horários a divulgar nas redes sociais da bp Ultimate Rally Raid Portugal. O estacionamento deverá ser no espaço do NOS Alive, sendo que esta informação carece ainda de confirmação e de anúncio nas redes sociais da prova como indicado anteriormente.

A quinta e última etapa, um loop em torno de Lisboa, terminará junto ao Padrão dos Descobrimentos, numa clara homenagem aos navegadores portugueses. A cerimónia de entrega de prémios realiza-se no dia 28 de setembro, antes dos concorrentes embarcarem para o Rallye du Maroc, que encerra o campeonato entre 10 e 17 de outubro.

Ligação histórica ao rally raid

Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, sublinha a importância da prova: “O bp Ultimate Rally Raid Portugal destaca-se como a única ronda do campeonato realizada na Europa, oferecendo um desafio verdadeiramente único. Conhecido pelas suas etapas técnicas e exigentes, constitui um teste real de perícia e resistência.”

Lisboa renova assim os laços com a caravana internacional dos rally raids, interrompidos desde 2008, quando o Dakar teve a capital portuguesa como ponto de partida para as suas aventuras africanas.

Programa

19 de setembro (12h): abertura do bivouac em Grândola

23 de setembro: Briefings, conferência de imprensa, prólogo (15h-17h) e cerimónia de partida (19h)

24 de setembro: Etapa 1 – Grândola-Grândola (304 km cronometrados)

25 de setembro: Etapa 2 – Grândola-Badajoz (423 km cronometrados)

26 de setembro: Etapa 3 – Badajoz-Badajoz (309 km cronometrados)

27 de setembro: Etapa 4 – Badajoz-Lisboa (288 km cronometrados)

28 de setembro: Etapa 5 – Lisboa-Lisboa (103 km cronometrados)