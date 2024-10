W2RC, Rali de Marrocos, Prólogo: surpresas, furos, problemas e até ‘matreirice’…

Arrancou hoje com a realização do Prólogo em Marrakech o Rali de Marrocos, prova que decorre até sexta-feira, com João Ferreira e Filipe Palmeiro a começar bem com o segundo lugar no prólogo, oito segundos atrás dos seus companheiros de equipa Guerlain Chicherit/Alex Winocq: “Podemos dizer que começámos com o pé direito. O Prólogo tinha algumas zonas mais complicadas e o nosso objetivo era não ter problemas, como acabou por acontecer com uma boa parte dos nossos adversários. O tempo que ganhámos hoje, infelizmente, não servirá para a classificação geral, mas dá-nos uma ideia do nosso posicionamento em termos de ritmo. Ao longo dos próximos 5 dias vamos dar o nosso melhor, como habitualmente”, disse João Ferreira.

Hoje, já houve surpresas, furos, problemas e até ‘matreirice’…

Começando pela ‘matreirice’, Nasser Al Attiyah, que se estreia com o novo Dacia Sandrider vai iniciar a etapa 1 de amanhã no 14º lugar, depois de ter terminado nessa mesma posição no prólogo e o piloto catari admite que fez um pouco de ‘sandbag’, ou seja, tirou pé para não andar na frente e controlar a corrida rodando mais atrás. Tem mais gente para ultrapassar, mas também tem muitos mais trilhos, estando por isso menos sujeito enganos de percurso: “Tentámos fazer uma condução limpa, mas também queríamos perder algum tempo para arrancarmos de trás amanhã. Parece que estamos longe de ser os únicos a adotar esta abordagem. Estou muito satisfeito com o desempenho do carro. Não cometemos erros. O carro estava no ponto, apesar de estar a liderar na frente. Amanhã vai ser um longo dia”.

Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) iniciou o seu Rallye du Maroc com uma vitória, com a equipa de Sven Quandt, a X-Raid, a colocar dois carros no topo da classificação, ele e João Ferreira que aqui corre com o Mini JCW Rally 3.0i a gasolina.

Na Dacia, Cristina Gutiérrez foi quem andou mais depressa. Dos três Dacia Sandrider, Sébastien Loeb teve problemas com um braço da suspensão dianteira direita partido, mas conseguir reparar, e felizmente para o francês, os tempos do prólogo não contam para a classificação geral.

Como já referimos, Nasser Al Attiyah, tirou pé…

Já o outro candidato ao título, Yazeed Al Rajhi, sofreu um furo e terminou a dois minutos do melhor tempo de Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW).

FOTO Photo/ASO EdoBauer Photography_DPPI