W2RC, Rali de Marrocos: Nasser Al Attiyah oferece primeira vitória à Dacia, João Ferreira atrasa-se

Nasser Al Attiyah conquistou a sua 40ª vitória numa etapa especial do W2RC, a primeira com o Dacia Sandrider! Terminou à frente do seu rival pelo título, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) e do vencedor do Dakar 2024, Carlos Sainz (Ford M-Sport). Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) e Mattias Ekström (Ford M-Sport) completaram o top 5, terminando a 5’47“ e 6’09” de distância, respetivamente. Sendo a 1ª etapa, na geral, as diferenças são as mesmas.

Depois de um bom prólogo, alguns portugueses tiveram hoje mais dificuldades, mas não

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Old Friends RT/Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), que lidera os SSV. Rockas Baciuska/Fausto Mota (Can Am Factory Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) são 19º da geral, sétimos dos Challenger, Rui Carneiro/Ola Fløene (GRallyTeam/Taurus T3 Max T3.1) são 27º, nonos dos Challenger, João Dias/João Miranda (Santag Racing/GRally OT3 T3.1), perderam algum tempo são 49º da geral, 17º Challenger.

Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR 54º, sétimos dos SSV, Mário Franco/Rui Franco (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), 56º, 18º do T3, Pedro Gonçalves/Luis Engeitado (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1) 71º, e 22º T3.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (X-raid Mini JCW Team/Mini John Cooper Works Rally) 83º perderam 1h17m, caíram muito na classificação.

Francisco Guedes/Rui Pita (Santag Racing/Can-Am Maverick XRS Turbo RR). 94º

Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP Compétition/MMP Can-Am T3, 107º perderam 2h30

Maria Gameiro/José Marques (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), ainda não tinham chegado quando publicámos este texto, bem como José Óscar Nogueira/Arcélio Couto (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR).

Filme do dia

Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) partiu ontem o braço da suspensão dianteira direita, mas felizmente para ele, os tempos do prólogo não contaram para a classificação geral da FIA.

No entanto, não saiu totalmente ileso, uma vez que o francês teve de começar a especial no 121º lugar.

Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team) perdeu a sua vitória no prólogo dos Challenger de ontem pois ‘saltou’ 31 segundos no final da neutralização, o que lhe custou uma penalização de um minuto para além desses 31 segundos. O novo vencedor é o jovem polaco Eryk Goczał (Energylandia Taurus Factory), que hoje abriu a especial na sua classe.

Cristina Gutiérrez e o seu Dacia Sandrider eram os mais rápidos dos sete participantes da Ultimate que passaram pelo quilómetro 42. A espanhola liderava Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) por 3′06″ e Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) por 3′25″.

Pouco depois, Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) era o líder virtual da etapa ao quilómetro 42. O francês foi 1′45″ mais rápido do que Cristina Gutiérrez (Dacia Sandriders) e 2′08″ mais rápido do que Carlos Sainz (Ford M-Sport).

Os carros Taurus Energylandia da família Goczał registaram os dois tempos mais rápidos ao km 42, com Michał 7 segundos à frente de Marek nos Challenger. Nicolás Cavigliasso (BBR) era terceiro a 1′32″, aguardando os tempos do resto do pelotão.

Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) entra nas dunas com o melhor tempo provisório FIA. No ponto de controlo de 76 km, o vencedor do prólogo tinha uma vantagem de 1’51“ sobre Carlos Sainz (Ford M-Sport), que ultrapassou a sua compatriota Cristina Gutiérrez (Dacia Sandriders), agora terceira a 3’05”.

A partir da 28ª posição, Nasser Al Attiyah cronometra aos 42 quilómetros com o segundo melhor tempo, apenas 26 segundos atrás de Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW). A sua colega de equipa Cristina Gutiérrez estava a 1’19” do Qatar. Dois Dacia Sandriders estavam no top 3 no primeiro controlo horário da etapa. A liderar o pelotão estava o Mini de Chicherit, com o Ford Raptor de Sainz logo atrás – quatro carros a fazerem a sua estreia oficial em corridas e todos com um desempenho impressionante!

Começando na 35ª posição, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) estabeleceu o terceiro melhor tempo no ponto de controlo de 42 km. Chicherit continuava na liderança, seguido por Nasser Al Attiyah (+26”) e Al Rajhi (+1’21”).

Os dois Can-Am Maverick R experimentais de fábrica de “Chaleco” e Hunter Miller estavam na liderança da especial SSV, seguidos por Alexandre Pinto (Old Friends Rally) e Manuel Andújar no outro Maverick R da South Racing.

Pouco depois, Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) passava o quilómetro 76 com 20 segundos de vantagem sobre Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW).

Carlos Sainz (Ford M-Sport) também ultrapassou Cristina Gutiérrez (The Dacia Sandriders) para o terceiro lugar e Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) passou o quilómetro 76 em terceiro lugar, ainda a 2 minutos de Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders).

Quintero liderava a corrida da FIA Ultimate O chinês Guoyu Zhang (Mintimes Yunxiang), que escolheu deliberadamente liderar a corrida, foi ultrapassado por vários concorrentes.

Michał Goczał estava a liderar a especial Challenger ao km 113. O polaco da Energylandia Taurus Factory ocupava também o terceiro lugar da geral nesta altura da especial, depois das dunas de Chegaga. O seu irmão Marek era quinto na geral, com Nicolás Cavigliasso (BBR) em nono e Eryk Goczał em décimo.

Carlos Sainz (Ford M-Sport) levava o Ford Raptor de trabalho até ao final da sua primeira especial. O espanhol foi 3′14″ mais rápido que Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW), mas Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders) e Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) ainda não tinham cruzado a linha de chegada.

Pouco depois, Nasser Al Attiyah passou o quilómetro 158 com 1′22″ de vantagem sobre Carlos Sainz (Ford M-Sport) para manter a liderança na especial. Apenas 20 quilómetros separavam o Dacia Sandrider da sua primeira vitória de sempre com um Dacia.

Entretanto, Sébastien Loeb começou a especial em 120º lugar no terceiro Dacia e ainda não tinha chegado ao km 42.

Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders) estabeleceu o melhor tempo no final da especial. Colocou 1′39″ em Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), 2′33″ em Carlos Sainz (Ford M-Sport) e 5′47″ em Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW). Os últimos três vencedores do Rallye du Maroc e o campeão do Dakar 2024 tinham chegado ao fim da etapa. No entanto, Mattias Ekström (Ford M-Sport) e Sébastien Loeb partiram na 91ª e 120ª posições esta tarde e ainda podiam ter a última palavra, mas tanto um quanto outro estavam em desvantagem na primeira cronometragem.

Mattias Ekström (Ford M-Sport), que partiu da 91ª posição, registou um atraso de quase 3 minutos em relação ao tempo de referência na marca dos 42 km. Enquanto isso, Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) conseguiu o quarto melhor tempo, a 1’21” do mais rápido.

Nessa altura, nem o francês nem o sueco pareciam estar em posição de desafiar Nasser Al Attiyah e pouco depois Loeb perdia mais um minuto

Depois de estar 1’21” atrás do líder da etapa FIA na marca dos 42 km, Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) ficou ainda mais para trás no ponto de controlo dos 76 km. O francês estava agora a 2’18” do seu colega de equipa Nasser Al Attiyah, que tinha assumido as rédeas da etapa nesta altura.

Confirmava-se a 40ª vitória de Al Attiyah! Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) e Mattias Ekström (Ford M-Sport) saíram das dunas com uma diferença de mais de 4 minutos para Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders) ao quilómetro 113. O catari parecia ter a 40ª especial FIA W2RC da sua carreira – a sua primeira ao volante do Dacia Sandrider – no saco!

Nos Challenger Michał Goczał liderou a especial de A a Z. Ninguém foi mais rápido do que o piloto do Energylandia Taurus com o número 322. O seu irmão, Marek, foi apenas 8 segundos mais lento. Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team) ficou em terceiro a 5′24″, seguido por Nicolás Cavigliasso (+5′51″) e Dania Akeel (+6′13″) nos seus Taurus BBR.

O vencedor do prólogo de ontem, Eryk Goczał, terminou em sexto, 6′32″ abaixo do seu tio. Entretanto, o líder do campeonato W2RC, Rokas Baciuška, foi o piloto Can-Am mais bem classificado, em sétimo lugar (+6′38″).

Nos SSV, Yasir Seaidan (MMP) aterrou em Marrocos com uma desvantagem de 6 pontos em relação ao líder do campeonato SSV, Sebastián Guayasamín (BE Racing). O saudita foi o participante mais rápido do W2RC na classe SSV hoje, com 10′58″ de vantagem sobre Guayasamín, e conquistou 5 pontos na etapa contra 4 do equatoriano.

Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) chegou 12’57” atrás do seu colega de equipa Nasser Al Attiyah. O Qatar conquistou a sua 40ª vitória numa etapa especial do W2RC, a primeira com a Dacia Sandrider! Terminou à frente do seu rival pelo título, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) e do vencedor do Dakar 2024, Carlos Sainz (Ford M-Sport). Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) e Mattias Ekström (Ford M-Sport) completaram o top 5, terminando a 5’47“ e 6’09” de distância, respetivamente.

Resultados Online – CLIQUE AQUI