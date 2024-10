W2RC, Rali de Marrocos: João Ferreira segundo no prólogo

Guerlain Chicherit/A. Winocq (#205 – X-Raid Mini John Cooper Works Team) foram os mais rápidos no prólogo do Rali da Marrocos, prova de encerramento do Mundial de TT, depois de registar 17:18.0s nos 26 km da tirada, sendo secundados pelos seus companheiros de equipa a dupla portuguesa João Ferreira/Filipe Palmeiro(#210 – X-Raid Mini John Cooper Works Team), com o novo Mini 3.0i a gasolina, que fizeram mais 8.5s. Terceiro lugar para Carlos Sainz/L. Cruz (#203 – Ford M-Sport) na sua estreia com a nova equipa, ficaram dois segundos atrás da dupla portuguesa, na frente do melhor dos Challenger Mitch Guthrie(K. Walch (#304 – Red Bull Off-Road Junior Team).

Seguiram-se Matthieu Serradori/L. Minaudier (#214 – SRT), Cristina Gutierrez/P. Moreno (#212 – Dacia Sandriders) no melhor dos novos Dacia, com os brasileiros Lucas Moraes/A. Monleon (#202 – Toyota Gazoo Racing), Martin Prokop/V. Chytka (#209 – Orlen Jipocar Team) Eryk Goczal/A. Haro (#307 – Energylandia Taurus Factory Team) e Jão Dias/Joaquim Miranda (#310 – Santag Racing) a fechar o top 10.

Sem que ainda tenham terminado todos os concorrentes para já no 18º lugar, Ricardo Porém/N. Sousa (#305 – MMP), 25º Mário Franco/R. Franco (#306 – Franco Sport), 51º Maria Luís Gameiro/J. Marques (#326 – Franco Sport), 53º Rui Carneiro/O. Floene (#312 – G Rally Team) e 74º Pedro Gonçalves/L. Engeitado (#321 – Franco Sport).

As coisas não correram aparentemente muito bem a Nasser Al-Attiyah/E. Boulanger (#200 – Dacia Sandriders) que perderam minuto e meio terminando no 29º lugar, pior ainda para Yazeed Al Rajhi/T. Gottschalk (#201 – Overdrive Racing), 31º, depois de um furo.

Mas isto ainda só está no começo.

Resultados Online – CLIQUE AQUI