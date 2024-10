W2RC, Rali de Marrocos/Etapa 3: Loeb vence etapa, Alexandre Pinto vence e sobe a 2º nos SSV

Rokas Baciuška faz história nos Challenger! Ainda estão em jogo 40 pontos esta época (30 pela vitória no Rallye du Maroc e 10 por cada etapa vencida), mas o lituano já tem uma margem de 42 pontos sobre Nicolás Cavigliasso (BBR). Assim que a FIA publicar os resultados definitivos, Baciuška será ‘ungido’ campeão! Tendo conquistado os títulos SSV em 2022 e 2023, tornar-se-á o primeiro participante do W2RC a vencer em duas classes diferentes. Seis títulos FIA estão ainda em disputa: Pilotos Ultimate e SSV, co-pilotos Ultimate, Challenger e SSV, e construtores.

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) venceram a etapa de hoje 19 segundos na frente de Guillaume de Mévius/Mathieu Baumel (Mini John Cooper Works Rally X-raid Mini JCW Team) com Lucas Moraes/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux/Toyota Gazoo Racing T1+.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (X-raid Mini JCW Team/Mini John Cooper Works Rally T1+) terminaram a tirada em sétimo e já subiram até ao 14º lugar da geral.

Na geral Nasser Al-Attiyah/Édouard Boulanger (Dacia Sandrider) mantiveram o comando agora com 4m45s de avanço para Guillaume de Mévius com Sébastien Loeb em terceiro a 10m31.s

Quarto posto para Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq (Mini John Cooper Works Rally) a 14m03, na frente de Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) que dista 25.0s do líder com quem disputa o título, seguindo-se na sexta posição, Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota GR DKR Hilux)

Nos Challenger, apesar do 8º lugar na etapa, Rokas Baciuška, que tem Fausto Mota ao lado (Can-Am Maverick X3) garante virtualmente o título. Eryk Goczał/Oriol Mena (Taurus T3 Max) venceram a etapa na frente de Marek Goczał/Maciej Marton (Taurus T3 Max) e na geral são exatamente ambos que estão nos dois primeiros lugares, por esta ordem, separados por 2m56s.

Rui Carneiro/Ola Fløene (GRallyTeam/Taurus T3 Max T3.1) são oitavos dos Challenger e João Dias/João Miranda (Santag Racing/GRally OT3 T3.1), décimos.

Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP Compétition/MMP Can-Am T3, são 30º da geral, na frente de Pedro Gonçalves/Luis Engeitado (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), 31º com Maria Gameiro/José Marques (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), em 32º, três equipas portuguesas seguidas.

Mário Franco/Rui Franco (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), tiveram problemas e estão fora dos resultados da etapa.

Grande dia para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Old Friends RT/Can-Am Maverick XRS Turbo RR), nos SSV com a dupla lusa a vencer e a ascender à segunda posição da geral dos T4.

Francisco Guedes/Rui Pita (Santag Racing/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) são nonos, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR 15º e José Óscar Nogueira/Arcélio Couto (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) 24º

Carlos Sainz ficou no bivouac ontem, mas hoje voltou ao jogo. O espanhol passou pelo primeiro controlo horário ao km 33 em quarto lugar, mesmo à frente do seu colega de equipa da Ford, Mattias Ekström. Sébastien Loeb, Guerlain Chicherit e Yazeed Al Rajhi foram mais rápidos, mas El Matador estava a apenas 9 segundos do francês.

Guerlain Chicherit (Mini) passou o quilómetro 105 com o melhor tempo, 3 segundos mais rápido que Sébastien Loeb (Dacia). Guillaume de Mévius estava 22 segundos atrás, ao volante do outro Mini JCW da X-raid. Yazeed Al Rajhi era quarto a 53 segundos, Seth Quintero é quinto a 1′06″ e Nasser Al Attiyah era sexto a 1′39″.

O vencedor de ontem, Lucas Moraes, teve de parar ao km 128 devido a um problema mecânico. O brasileiro estava a tentar fazer a ligação com a sua equipa de serviço.

Eryk Goczal assumiu as rédeas da corrida Challenger ao km 33 com 7 segundos de vantagem sobre Marcelo Gastaldi e Mitch Guthrie. Khalifa Al Attiyah era quarto a 8 segundos.

Guillaume de Mévius (X-raid Mini JCW) e Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) estavam separados por 34 segundos ao quilómetro 195. O francês aproximou-se 2 segundos do seu adversário belga. O choque de titãs para a especial FIA também envolvia Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW), 1′16″ fora do ritmo. Carlos Sainz (Ford M-Sport) passava o km 160 a 1′53″, pelo que também estava na corrida!

Sébastien Loeb estava ansioso pela sua primeira vitória num Dacia Sandrider, tal como Guillaume de Mévius com o seu Mini e o francês reduziu a sua desvantagem de 36 segundos ao km 160 para 34 ao km 195 e 20 ao km 229. Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) estava 2′28″ abaixo e Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) 3′26″ maisa atrás.

Carlos Sainz (Ford M-Sport) passou pela marca dos 195 km a 1′52″.

Sébastien Loeb recuperou a liderança provisória da etapa por uns escassos 4 segundos sobre Guillaume de Mévius! A vitória estava a tornar-se um confronto entre estes dois, enquanto Guerlain Chicherit segue a 3′02″ de distância.

Sébastien Loeb saiu vitorioso da sua luta pelo poder com Guillaume de Mévius. O francês e o seu copiloto, Fabian Lurquin, colocaram 19 segundos no belga e conquistaram a sua primeira vitória num Dacia Sandrider! Este é também o segundo triunfo da Dacia na semana, após o sucesso de Nasser Al Attiyah na etapa 1.

O Catari cedeu 3′56″ ao seu ‘irmão de armas’ hoje. Carlos Sainz estabeleceu o terceiro tempo mais rápido na especial da FIA pela terceira vez esta semana, após o prólogo e a etapa 1. O espanhol teve de ficar de fora na etapa anterior devido a dados que incomodaram os mecânicos da Ford M-Sport, mas hoje voltou a provar o seu valor ao volante do novo Raptor T1+. El Matador foi 2′46″ mais lento do que Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders), mas ainda assim mais rápido do que Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders). Guerlain Chicherit fica na cauda do top 5, 4′27″ atrás do vencedor.

Uma avaria mecânica tirou Cristina Gutiérrez (The Dacia Sandriders) da especial. A espanhola tinha começado o dia em décimo lugar na geral da classe Ultimate.

Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) continuava no topo da classificação geral da FIA após a etapa 3. No entanto, o seu rival mais próximo, Guillaume de Mévius (X-raid Mini JCW), reduziu significativamente a diferença, diminuindo o seu défice de 8′22″ para apenas 4′45″

Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders) subiu ao pódio da geral, estando agora a 10′31″ do líder.

Guerlain Chicherit é quarto a 13′53″. Enquanto isso, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) viu as suas hipóteses de manter o título marroquino diminuírem; o piloto saudita está em quinto, agora atrás do líder do catari por 25 minutos.

Yasir Seaidan (MMP) e Alexandre Pinto (Old Friends Rally) lutaram na frente da corrida SSV, mas pouco depois outro piloto entrou na luta: O compatriota e colega de equipa de Pinto, Hélder Rodrigues!

O português liderava ao quilómetro 105 com 1′18″ de vantagem sobre Pinto e 2′10″ sobre Seaidan. Rodrigues iniciou a especial uma hora e meia depois do saudita. O desenlace ainda vai demorar um pouco

Noutra parte da corrida, “Chaleco” López estava a percorrer o percurso no seu Can-Am Experimental. Era o piloto mais rápido do SSV, mas os veículos experimentais não são elegíveis para a geral.

Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) foi um dos destaques no Rallye du Maroc 2023, terminando em terceiro lugar. O argentino entrou no top 10 da classificação Ultimate, subindo de décimo primeiro para nono ao volante da sua Toyota Hilux DKR.

Eryk Goczał (Energylandia Taurus Factory Team) estava a nove décimos da vitória na etapa em Challenger. Tinha 5′11″ de vantagem sobre o seu pai, Marek, ao km 272.

Eryk Goczał (Energylandia Taurus Factory Team) produziu um desempenho virtuoso entre Zagora e Mengoub/Bouârfa para conquistar a vitória da etapa na classe Challenger e estabelecer o nono tempo mais rápido na geral. Foi 5′50″ mais rápido do que o seu pai, Marek, e 9′36″ mais rápido do que Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior). Eryk também tomou a liderança geral do seu ‘velho’ por 2′56″, enquanto o seu tio Michał caiu para o terceiro lugar, 4′36″ fora do ritmo. Os resultados oficiais da FIA vão confirmá-lo, mas Rokas Baciuška (Can-Am Factory) está agora matematicamente fora do alcance de Nicolás Cavigliasso (BBR) no campeonato Challenger. O lituano tinha 42 pontos de vantagem sobre o argentino esta manhã. Nenhum dos dois marcou pontos hoje, pois ambos terminaram fora dos cinco primeiros da etapa (Cavigliasso em sexto e Baciuška em oitavo). A diferença mantém-se nos 42 pontos, restando apenas 40 para disputar: 30 pela vitória do rali e 10 pelos pontos da etapa (5 da etapa 4 e 5 da etapa 5). Baciuška vai tornar-se o novo campeão do Challenger!

Martin Macík (MM Technology) conquistou quatro especiais em outros tantos dias na categoria de camiões. O piloto checo bateu o seu colega de equipa holandês Kees Koolen por 12′25″ e o seu compatriota Martin Šoltys (Tatra Buggyra ZM Racing) por 14′26″.

Macík tem 21′10″ de vantagem sobre Šoltys na geral.

Quarto no dia, 3′56″ atrás do seu colega de equipa Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah perdeu algum terreno hoje, embora ainda lidere a classificação geral por 4′45″ sobre Guillaume de Mévius.

O seu copiloto, Édouard Boulanger, explicou o que aconteceu: Foi um dia perfeito para nós e para o carro. Tivemos calma, especialmente quando o Séb nos ultrapassou e estava a puxar mais por nós.

O nosso principal objetivo é terminar a corrida sem problemas, por isso não fazia sentido entrar em luta com ele. O que nos atrasou mesmo foi passar o Lucas Moraes pouco antes das dunas e ter de abrir esse troço. Hoje, mais do que nos dias anteriores, foi difícil por causa da luminosidade.

Quando chegámos às dunas, não conseguíamos ver nada – não fazíamos ideia de onde estavam as cristas. Fomos apanhados de surpresa algumas vezes, pensando que estávamos a subir quando na verdade estávamos a descer. Por isso, abrandámos. É uma verdadeira luta abrir as dunas naquelas condições. Mas, tirando isso, foi um bom dia.

Hunter Miller e “Chaleco” López conquistaram os dois primeiros lugares na categoria SSV, embora os seus Can-Ams não sejam incluídos na classificação final da FIA por serem veículos experimentais.

Alexandre Pinto (Old Friends Rally) e Yasir Seaidan (MMP), que não pertencem à classe Experimental, também tiveram boas prestações. O piloto português conquistou hoje a vitória na etapa, batendo o saudita por 2′54″. Hélder Rodrigues (Old Friends Rally Team) terminou em terceiro, a 4′09″ de distância. No entanto, na classificação geral, Seaidan mantém uma vantagem confortável sobre Pinto, com uma diferença de 37′09″.

