W2RC, Rali de Marrocos/Etapa 2: Nasser al Attiyah destaca-se na frente

Lucas Moraes/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux Toyota Gazoo Racing T1+) venceram a segunda etapa do Rali de Marrocos, depois de baterem Nasser Al-Attiyah/ouard Boulanger (Dacia Sandrider T1+) por 13 segundos com Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider Dacia Sandriders T1+) em terceiro a 1m53.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally/X-raid Mini JCW Team T1+) voltaram a perder mais de meia hora, pelo que os melhores portugueses na tirada foram Rui Carneiro/Ola Fløene (Taurus T3 Max GRallyTeam T3.1), 26º , Rokas Baciuška/Fausto Mota (Can-Am Maverick X3 Can-Am Factory Team) T3.1 foram 28º e João Dias/João Miranda (GRally OT3 Santag Racing T3.1), 29º.

Na geral, Nasser al Attiyah alarga a liderança colocando-a em 8m22s agora face a Guillaume de Mévius/athieu Baumel (Mini John Cooper Works Rally/X-raid Mini JCW Team T1+) com Lucas de Moraes, em terceiro a 11m18s. Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq (Mini John Cooper Works Rally/X-raid Mini JCW Team T1+) são quartos a 13m22s, na frente de Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider T1+) a 14m27s seguindo-se Matthias Ekstrom/Emil Bergkvist (Ford Raptor/Ford M-Sport T1+) a 19m35s.

O melhor Challenger é o de Michał Goczał/Diego Ortega (Taurus T3 Max EnergyLandia Taurus Factory Team T3.1) na oitava posição. João ferreira já subiu para o 55º lugar mas a 1h49m da frente.

Nos Challenger, depois de Michał Goczał estão… Marek Goczał/Maciej Marton (Taurus T3 Max EnergyLandia Taurus Factory Team T3.1) e Eryk Goczał/Oriol Mena (Taurus T3 Max EnergyLandia Taurus Factory Team T3.1). O melhor português é Rui Carneiro no oitavo lugar, João Dias é 11º, ricardo Porém 27º , Maria Luís Gameiro, 31º e Mário Franco 33º.

Nos SSV, lideram Yasir Seaidan/Michaël Metge (Can-Am Maverick XRS Turbo RR/MMP Compétition SSV) com 27m26s de avanço para Sebastián Guayasamín/Fernando Acosta (Can-Am Maverick XRS Turbo RR BE Racing SSV) com Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR Old Friends Rally Team SSV) a caírem para o terceiro lugar. Francisco Guedes/Rui Pita (Can-Am Maverick XRS Turbo RR Santag Racing SSV) são 12º, 15º posto para José Óscar Nogueira/Arcelio Couto (Can-Am Maverick XRS Turbo RR Old Friends Rally Team SSV) com Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Can-Am Maverick XRS Turbo RR Old Friends Rally Team SSV) na 19ª posição.

Filme do dia

Depois de um forte arranque com o terceiro lugar no prólogo, na etapa de ontem e na geral, Carlos Sainz e o seu novo Ford Raptor T1+ pareciam estar preparados para o sucesso. No entanto, o vencedor do Dakar 2024 decidiu não iniciar a etapa de hoje, com relatos do bivouac indicando que o seu veículo não estava pronto. Inscrito na categoria Experimental, Sainz não é elegível para a vitória geral e parece estar concentrado no desenvolvimento do seu carro: “Infelizmente, esta manhã, liguei o carro e vimos um problema com os dados. A equipa decidiu verificar corretamente e não correr o risco de sair com o carro e partir alguma coisa nesta altura do rali, ou da nossa preparação, [o que] não é a coisa certa a fazer. Decidimos desistir e é isso que estamos a fazer. Espero poder continuar amanhã e fazer alguma quilometragem com o carro. Ontem foi um dia positivo, apesar de ainda termos alguns pequenos problemas. Estamos contentes no geral, por isso vamos ver como o Matthias se sai hoje e se consegue ganhar a etapa.”

Isto não significa que esteja a retirar-se do Rallye du Maroc, uma vez que as regras da FIA permitem que os pilotos Platinum, como Sainz, retomem as corridas mais tarde.

Por outro lado, Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) já não está na disputa pelo título do campeonato mundial FIA W2RC após a etapa 1. O brasileiro está agora a 58 pontos de Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) com apenas 50 pontos em jogo: 30 pela vitória absoluta no Rallye du Maroc e 5 por cada etapa vencida (num total de 20).

A coroa irá para o Qatar ou para Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), segundo com 26 pontos.

Al Attiyah, estabeleceu o melhor tempo ao quilómetro 42, colocando 12 segundos em Guillaume de Mévius e 19 em Guerlain Chicherit. Os dois Minis estão a levar a melhor sobre o Dacia Sandrider.

1 minuto a menos do que o tempo de referência ao quilómetro 43, Yazeed Al Rajhi fica a cerca de 5 minutos do líder a 20 km da estrada. Ao quilómetro 95, a Hilux DKR está a mais de 6 minutos do ritmo de Nasser Al Attiyah (Dacia).

O piloto saudita da Overdrive Racing está a perder terreno significativo no início desta especial.

Pouco depois Nasser Al Attiyah continuava a ser o líder virtual do Rallye du Maroc com 64 quilómetros de especial. Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) e Guillaume de Mévius estavam empatados a 6′14″ do Dacia Sandrider. Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) está agora atrás do seu colega de equipa belga.

Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) deixou a sua marca nas dunas de Chegaga! Quarto colocado na tomada de tempo dos 95 km, o brasileiro liderava na marca dos 141 km e detinha uma vantagem de 45 segundos sobre Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders), 1′33″ sobre Guillaume de Mévius (X-raid Mini JCW) e 2′13″ sobre Mathieu Serradori (SRT).

Depois de largar de oitavo esta manhã, Sébastien Loeb estava na caça à vitória na marca dos 141 km, em terceiro lugar, 1′05″ atrás de Lucas Moraes (primeiro) e a apenas 20 segundos de Nasser Al Attiyah (segundo).

Com 185 km de especial, Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) aumentou a sua vantagem sobre Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders) e Sébastien Loeb (Dacia Sandriders). O brasileiro tinha uma vantagem de 1′45″ sobre o qatari e 2′18″ sobre o francês.

No final da tirada, Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) conquistou a especial com apenas 13 segundos de vantagem sobre Nasser Al Attiyah (Dacia Sandrider)! Esta é a primeira vitória do brasileiro nesta prova e a sua quinta vitória na época do W2RC, depois das duas vitórias em etapas do Dakar, uma em Portugal e outra na Argentina. Moraes sobe ao pódio provisório da geral.

Começando na oitava posição esta manhã, Sébastien Loeb terminou a especial em terceiro lugar, 1′53″ atrás de Lucas Moraes e 1′40″ atrás do seu colega de equipa Nasser Al Attiyah. Isso coloca dois Dacia no pódio da etapa. Enquanto isso, Mini garantiu o quarto e quinto lugar com De Mévius e Chicherit.

Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) venceu a etapa e reforçou a sua liderança na geral. Enquanto isso, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) e Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) caíram na classificação, deixando os lugares do pódio para Guillaume de Mévius e Lucas Moraes, os melhores desempenhos das duas últimas edições do Dakar – segundo lugar em 2024 para o belga e terceiro em 2023 para o brasileiro.

O piloto do X-raid Mini JCW está a 8′22″ do líder e o homem ao volante do Toyota Gazoo Racing está 11′18″ abaixo. O qatari tem boas razões para estar satisfeito, já que tinha começado o dia com uma magra vantagem de 1′39″ sobre o saudita e 2′33″ sobre Carlos Sainz (Ford M-Ford), que não conseguiu arrancar com a especial.

Dupla alegria para Michał Goczał. O polaco da Energylandia Taurus Factory Team conseguiu duas vitórias consecutivas perto de Zagora. Desta vez, venceu o seu sobrinho Eryk por 57 segundos. O seu irmão Marek ficou em terceiro, com 4′07″, fechando um triplo familiar!

Khalifa Al Attiyah e Mitch Guthrie completaram o top 5 a 5 minutos. 16:11 Martin Macík (MM Technology) continua invicto na classe dos camiões! Desafiado por Martin Šoltys (Tatra Buggyra ZM Racing), o piloto checo venceu hoje por 4′46″. Kees Koolen (MM Technology) completou o pódio a 14′55″.

A classificação geral continua relativamente equilibrada, com Macik e Šoltys a apenas 6′44″ de distância. Chaleco López conquistou mais uma vitória na categoria SSV, mas o segundo lugar tem uma cara nova. Manuel Andújar, na sua estreia na categoria, garantiu o segundo lugar! Um resultado prometedor para o futuro.

Tal como o chileno, o argentino conduz um Can-Am “Experimental” sob a bandeira South-Racing. Yasir Seaidan (MMP) terminou em terceiro, logo à frente de Ricardo Ramilo (Scuderia Ramilo-Rodamoto).

Os veículos “Experimentais” não são elegíveis para a classificação geral dos SSV.

Nesta classificação, Seaidan lidera com 14′53″ de vantagem sobre Ramilo, enquanto Sebastián Guayasamín (BE Racing) está 27′26″ atrás.

Rokas Baciuška (Can-Am Factory) tem uma vantagem de 42 pontos sobre Nicolás Cavigliasso (BBR) no topo do campeonato Challenger. Após a etapa 3, estão em jogo 40 pontos: 30 pela vitória absoluta no Rallye du Maroc e 5 por cada vitória na etapa restante (num total de 10).

Por outras palavras, Baciuška garantirá a coroa se terminar à frente do argentino na quarta-feira ou se perder menos de 3 pontos. O lituano, bicampeão no SSV (2022 e 2023), pode estar a horas de um feito histórico: tornar-se o primeiro concorrente a vencer o W2RC em duas classes diferentes!

Resultados Online – CLIQUE AQUI