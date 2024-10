W2RC, Rali de Marrocos: Dacia Sandriders ‘entram’ em força, mas foco é evoluir

A Dacia estreia os seus novos T1+ com que vai correr no Dakar 2025, e para isso participa neste Rali de Marrocos, prova do Mundial de Todo o Terreno, que serve na perfeição para testar todo o conjunto, carro, duplas e equipa e nesse particular as coisas começaram bem já que a Dacia lidera a prova ao cabo de dois dias. Seja como for, os seus responsáveis não perdem o foco do que é realmente importante neste momento: desenvolver e aprimorar o carro e preparar o Rali Dakar o melhor possível.

Depois de Al-Attiyah e Boulanger terem dado à Dacia Sandriders uma vitória na etapa de estreia do W2RC na segunda-feira, a equipa líder da equipa voltou a estar bem na Etapa 2, uma tirada muito desafiante. O #200 dos Dacia Sandriders foi o segundo mais rápido ao longo dos 267 quilómetros cronometrados, mantendo-se na liderança da classificação geral. Sébastien Loeb foi o terceiro mais rápido, apesar de ter parado para mudar um pneu furado durante a etapa. Cristina Gutiérrez sofreu um atraso de mais de 15 minutos ao parar para mudar um braço superior dianteiro partido, mas não teve mais problemas ao completar a Etapa 2 com o 24º tempo da geral.

Para Tiphanie Isnard, Diretor da Equipa, ‘The Dacia Sandriders’ “Enquanto a Etapa 1, na segunda-feira, foi a oportunidade de mostrar o nosso desempenho logo à partida, a Etapa 2 permitiu-nos experimentar alguns dos muitos desafios que esperamos enfrentar no Dakar. A Cristina e o Seb atrasaram-se na conclusão da etapa, mas, mais uma vez, conseguimos recolher muitos dados úteis para continuarmos a progredir. É ótimo que o Nasser e o Edouard tenham mantido a liderança da Dacia Sandriders, mas, como sempre dissemos, o nosso objetivo claro neste evento é aprender e melhorar e estou satisfeito por termos continuado a fazê-lo.”