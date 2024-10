W2RC, Rali de Marrocos: Alexandre Pinto melhor dos SSV no prólogo

A derradeira prova do Mundial de todo o terreno arrancou hoje em Marrocos e João Ferreira/Filipe Palmeiro(#210 – X-Raid Mini John Cooper Works Team), foram segundos no prólogo com o novo Mini 3.0i a gasolina, com os portugueses a fazerem globalmente bons resultados.

João Dias/Joaquim Miranda (#310 – Santag Racing) fecharam o top 10 à geral e foram terceiros dos Challenger embora não pontuem para o W2RC.

Ricardo Porém/N. Sousa (#305 – MMP), foram 18º oitavos dos Challenger, 11º para Mário Franco/R. Franco (#306 – Franco Sport), o que significou um 25º à geral.

Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), foram 29º e os melhores dos SSV (T4). Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) 35º e terceiros dos SSV,

José Óscar Nogueira/Arcélio Couto (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram 52º da geral, sétimos dos SSV. 23º dos Challenger para Maria Luís Gameiro/J. Marques (#326 – Franco Sport), 25º para Rui Carneiro/O. Floene (#312 – G Rally Team), 38º para Pedro Gonçalves/L. Engeitado (#321 – Franco Sport). Francisco Guedes/Rui Pita (Santag Racing/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram 13º dos SSV. Rockas Baciuska/Fausto Mota (Can Am Factory Team) foram 10º dos Challenger.

Como se percebe, duas duplas lusas no top 3 dos SSV.

FOTO Facebook/Alexandre Pinto Racer