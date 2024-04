W2RC/Mundial TT: como ficam os campeonatos após o Rally Raid Portugal

Nasser Al Attiyah obteve em Portugal a sua segunda vitória consecutiva da época. O piloto da Prodrive Hunter superou João Ferreira, que estava a fazer a sua primeira aparição com um carro da classe Ultimate no W2RC em Portugal. O piloto português, de 25 anos, ficou a 2m49s depois de ter dado muito que fazer aos grandes nomes da categoria ao longo da semana. Tanto o homem de Leiria como o diretor da X-raid, Sven Quandt, têm boas razões para estarem felizes.

Lucas Moraes ficou em terceiro lugar, a 3m36s do vencedor. Um esforço de última hora permitiu que o brasileiro batesse Carlos Sainz (+ 6m12s) na luta pelo pódio. Foi a primeira prova do espanhol num Mini T1+ depois de três temporadas com a Audi, culminadas com o seu triunfo no Dakar em janeiro passado.

De uma só vez, Al Attiyah anulou as consequências do seu abandono no Dakar e tornou-se o novo líder do campeonato do mundo, com 112 pontos, ultrapassando Sainz, que saiu de Portugal com 100. O catari transformou uma desvantagem de 9 pontos numa vantagem de 12 pontos para a segunda metade do campeonato.

Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), segundo classificado da época de 2023, é agora o terceiro no W2RC, com 79 pontos, graças ao seu quinto lugar no rali. O saudita recuperou do seu desempenho tumultuoso de há dois dias para vencer a última etapa. Moraes, que viu a sua Hilux incendiar-se na etapa anterior, quando disputava a vitória (tal como nesta), está logo atrás, em quarto lugar, a 3 pontos de distância, com um total de 76.

Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius (Overdrive Racing) são de novo os grandes perdedores desta ronda, apesar de um início de semana auspicioso, sobretudo para o primeiro. Depois do Abu Dhabi Desert Challenge, onde ambos tiveram de desistir depois de as duras aterragens nas dunas terem magoado o copiloto de Chicherit e o próprio piloto belga, o homem da Saboia teve de desistir.

O piloto de Savoy voltou a desistir há dois dias e regressou a casa com apenas 5 pontos pela sua vitória no primeiro dia. Entretanto, o belga ganhou ainda menos pontos, 3, depois de uma rotura da correia do alternador lhe ter destruído as esperanças de ter um desempenho tão bom como no Dakar, onde ficou em segundo lugar em Yanbu. Os “Fall Guys” caíram para o quinto e sexto lugares da classificação, com 69 e 65 pontos, respetivamente.

Édouard Boulanger, que andou com Stéphane Peterhansel no Dakar e desde então corre com o Al Attiyah, tirou a liderança do campeonato do mundo a Lucas Cruz, o habitual braço direito de Sainz.

O francês aterrou em Portugal a 3 pontos do espanhol e vai partir na liderança, com 107 pontos no bolso. O copiloto de Al Rajhi, Timo Gottschalk, é agora o segundo com 79 pontos, mais 3 do que Cruz, que está agora empatado com o navegador de Moraes, Armand Monleón.

A Toyota Gazoo Racing entrou na corrida como líder da classificação dos construtores com 108 pontos. Agora, tem 143 pontos, cortesia de Moraes e Al Rajhi. A Nasser Racing by Prodrive chegou a Grândola com 77 pontos e defende o segundo lugar, agora com 120 pontos conquistados por Al Attiyah, bem como Cristian Baumgart no sétimo lugar. A X-raid Mini JCW é terceira, com 77 pontos, graças a João Ferreira e Carlos Sainz. A marca alemã ultrapassou a Audi por um único ponto.

Os Hunter da Prodrive foram os que mais pontos conquistaram nesta ronda, com 43 pontos, contra 42 dos Mini e 35 das Hilux. A Prodrive reduziu a sua anterior desvantagem de 31 pontos em relação à Toyota. 22 pontos separam o construtor britânico do líder japonês.

Rokas Baciuška ‘apertou gradualmente os parafusos’ na classe Challenger para conquistar a sua primeira vitória da época, depois do segundo lugar no Dakar em Abu Dhabi. Nicolás Cavigliasso venceu a etapa, mas teve de se contentar com o segundo lugar da geral, 8′22″ atrás do lituano. Ricardo Porém (MMP) cruzou a meta em Grândola a 9m40s da frente.

O bicampeão em título da competição FIA SSV reforçou a sua vantagem no campeonato sobre o seu companheiro de equipa Austin Jones. O vencedor americano da ronda anterior terminou hoje fora do pódio. Baciuška tem agora 160 pontos contra 126 de AJ. Cavigliasso subiu na classificação para o terceiro lugar com 121 pontos.

Nos SSV, Ricardo Ramilo venceu Rebecca Busi (OnlyFans Racing) e o duro Claude Fournier (MMP) na terceira ronda da série. A prova do líder do campeonato, Yasir Seaidan, estava a ir de vento em popa no início da semana, mas acabou por sucumbir a uma avaria mecânica. Uma dupla de abandonos nas etapas 3 e 4 eliminou-o da corrida. O saudita só conseguiu somar 9 pontos na etapa antes de fazer as malas. Mesmo assim, continua na liderança do W2RC com 155 pontos graças às suas duas vitórias anteriores. Sebastián Guayasamín (FN Speed), quarto no rali, aproveitou a oportunidade para reduzir a sua desvantagem com 34 pontos em Portugal, elevando o seu total para 121. O vencedor do rali está em terceiro lugar com 92 pontos. Rebecca Busi vem logo atrás, com 84.