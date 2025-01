W2RC/Mundial de Todo-o-Terreno arranca com o Dakar… e passa por Portugal

As inscrições para a época 4 do W2RC redundaram em 50 veículos FIA, 24 carros Ultimate, 16 veículos Challenger e 10 SSV.

A Dacia e a Ford M-Sport juntaram-se à Toyota Gazoo Racing, à Overdrive Racing e à X-raid e alteram o equilíbrio de forças na competição automóvel. Os títulos Challenger e SSV reabrem-se depois de os dois atuais campeões terem decidido subir um degrau na hierarquia e rumado aos Ultimate. As novas regras da FIA vão injetar uma dose extra de suspense no campeonato.

Dacia e Ford lutam contra a Toyota e a X-raid

Os Dacia Sandriders entraram em cena com um ataque em três frentes na final do campeonato em outubro passado, com Nasser Al Attiyah e Sébastien Loeb a garantirem um duplo lugar e a dispararem contra os seus rivais antes da época de 2025. O tricampeão do mundo e o seu vice-campeão de 2022 estão prontos para partir. Cristina Gutiérrez vai correr ao seu lado.

A Ford M-Sport vai colocar quatro pilotos no W2RC. Carlos Sainz, que começou a época com o seu quarto triunfo no Dakar e terminou no top 5, contará com o apoio do compatriota Nani Roma, vencedor do Dakar em duas (2004) e quatro rodas (2014). A apoiar estas duas lendas do rally-raid na equipa americana estão Mattias Ekström e Mitch Guthrie Jr., um recém-chegado da classe Challenger.

A X-raid reuniu também quatro pilotos para os seus Mini 3.0i JCW a gasolina. Guillaume de Mévius foi o grande destaque da temporada de 2024, conquistando o segundo lugar geral no seu primeiro Dakar na classe Ultimate – competindo pela Overdrive Racing – e conquistando o terceiro lugar no Rallye du Maroc, onde o belga se familiarizou com o Mini e conheceu o seu novo copiloto, o bicampeão mundial (2022 e 2023) Mathieu Baumel.

O Red Devil vai fazer o inferno ao lado de Denis Krotov, Lionel Baud e do campeão da Taça do Mundo de Bajas de 2024, o português João Ferreira.

A Toyota também está determinada a causar impacto, com sete pilotos da Hilux na lista de inscritos. Três vão competir pela Overdrive Racing, incluindo o duas vezes medalhado com a prata no W2RC (2023 e 2024) Yazeed Al Rajhi. Jean-Marc Fortin renovou o contrato de Juan Cruz Yacopini, terceiro em 2023, e recrutou o precoce Rokas Baciuška, cuja ascensão meteórica o levou às alturas das classes SSV (2022 e 2023) e Challenger (2024).

Quatro pilotos de fábrica da Toyota Gazoo Racing compõem o resto do contingente.

Lucas Moraes, que terminou no pódio geral do W2RC pela primeira vez em 2024, depois de ter subido ao pódio do Dakar de 2023, voltará a partilhar o mesmo teto com Seth Quintero.

Saood Variawa entra na sua segunda temporada do W2RC ao lado do também sul-africano Henk Lategan.

Há seis ‘outsiders’ em 2025: Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team), Martin Prokop (Orlen Jipocar Team), Jean-Luc Ceccaldi (JLC Racing), Dave Klaassen (Daklapack Rallysport), Guoyu Zhang (Mintimes Yunxiang Rally Team) e o estreante no W2RC Daniel Schröder (PS Laser Racing). A Toyota, tricampeã de construtores, tem pela frente um duro jogo de defesa do título, agora que a Dacia e a Ford entraram no ringue.

Na classe Challenger, cinco equipas estruturadas e uma mão-cheia de ‘solitários’ vão lutar para preencher o vazio de poder deixado pela promoção de Rokas Baciuška ao Ultimate.

Yasir Seaidan espera dar seguimento ao seu recente triunfo no SSV com o título Challenger em 2025. O saudita saltou para a equipa BBR, juntando-se a Nicolás Cavigliasso, o segundo classificado de Baciuška, e à sua navegadora, a campeã de 2024, Valentina Pertegarini. Outra saudita, Dania Akeel, que terminou a época de 2024 no top 5, vai correr a seu lado. O jovem Pau Navarro completa a equipa francesa, que contará com cinco carros Taurus T3 Max.

Missão cumprida para a Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG: Quintero, Gutiérrez e Guthrie serão todos pilotos de fábrica na classe Ultimate em 2025, enquanto Guillaume de Mévius, que também fazia parte da sua estrutura, está também a jogar nas grandes ligas.

Uma nova geração de talentos do rally-raid está a surgir sob a forma de dois pilotos de 23 anos. O americano Corbin Leaverton é um digno sucessor de Quintero e Guthrie. O californiano já conquistou vários títulos no World Off Road Championship Series (WORCS) e no Best in the Desert (BITD) do outro lado do oceano.

O português Gonçalo Guerreiro, campeão nacional de todo-o-terreno em 2022, tricampeão da Baja Portalegre no seu escalão, será o piloto da Europa. O argentino David Zille conduzirá um Taurus (Daklapack Rallysport), tal como o Team BBR e o Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG.

A Nasser Racing tem o apoio da Federação de Motociclismo e Automobilismo do Qatar (QMMF), terá três equipas: Khalifa Al Attiyah, o outro irmão Al Attiyah, que fez a sua primeira aparição internacional no Rali da Andaluzia de 2021; Abdulaziz Al Kuwari, o detentor do título do Campeonato do Médio Oriente de Ralis (MERC), que Nasser Al Attiyah venceu dezanove vezes; e o espanhol Eduard Pons, que conquistou a Taça do Mundo de Baja na classe Challenger (terceiro na geral) esta época.

A G Rally Team e a Franco Sport vivem segundo a máxima “se não está partido, não o arranje”. A equipa fundada por Guillaume de Mévius vai continuar a depositar a sua confiança em Rui Carneiro e na outra piloto feminina da classe, Puck Klaassen. Por seu lado, a equipa portuguesa com veículos Yamaha inscreveu Mário Franco e Pedro Gonçalves. O emirático Khalid Aljafla (Aljafla Racing), que terminou no pódio da Taça do Mundo de Baja 2024 na classe Challenger (quinto na geral), e o polaco Adam Kus (Akpol Recykling) também se juntam à caravana.

Na classe SSV, a passagem de Seaidan para Challenger está a alimentar um sonho americano! Sara Price, segunda na geral no 46º Dakar na sua última participação internacional, está a transbordar de ambição depois de se ter tornado piloto de fábrica da Can-Am.

A equipa South Racing de Scott Abraham aposta no novo Can-Am Maverick R e concentra-se na classe SSV com um triunvirato argentino: o campeão da Taça do Mundo de Baja em SSV (segundo na geral), Fernando Álvarez, o tetracampeão da Taça do Mundo Manuel Andújar e Diego Martínez.

A Itália aposta na quantidade e na experiência. Dois italianos que ficaram entre os 10 primeiros em 2024 estão de regresso para mais: Enrico Gaspari (TH Trucks) e Michele Antonio Cinotto (CST XtremePlus Polaris Team) num Polaris. O alemão Roger Grouwels (Raceart), o português Alexandre Pinto (que venceu o Road to Dakar Challenge no Rallye du Maroc) e o espanhol Carlos Vento (Old Friends Rally Team) estão todos prontos para as suas estreias. Claude Fournier (MMP), o avô da casa W2RC, não pretende faltar a uma única ronda do campeonato!

Novas regras FIA

As alterações às regras para a época de 2025 atribuirão mais pontos para realçar vários aspetos das capacidades de um concorrente:

Pontos de Partida e de Chegada: os 15 melhores pilotos numa ronda em formato de rali continuarão a ganhar 30, 25, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 pontos, respetivamente, com 2 pontos adicionais agora atribuídos a partir do décimo sexto lugar a todos os concorrentes classificados, com 1 ponto para os concorrentes não classificados. Para as Maratonas (mais de cinco etapas), como o Dakar, a escala de pontos específica (50, 40, 30, 26, 23, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5 e 4) duplica estes pontos adicionais: 4 pontos para os concorrentes classificados a partir do décimo sexto lugar e 2 pontos para os concorrentes não classificados.

Secção Power Selective: realizada no final do rali, este sprint final, que se estende por 5 a 30 quilómetros, recompensará as três equipas mais rápidas de cada classe com 3, 2 e 1 pontos, respetivamente. A secção Power Selective será uma recomendação para os organizadores em 2025 e obrigatória em 2026.

Pontos de etapa dos construtores: seguindo o modelo de pontos de etapa atribuídos aos desempenhos individuais (piloto e copiloto) em cada etapa do rali, os cinco veículos mais rápidos designados pelos construtores para os representar ganharão entre 5 e 1 ponto.

Calendário 2025