W2RC: João Ferreira vence Rali de Marrocos no T4: 1º português a vencer prova do W2RC | AutoSport

Foi chegar ver e vencer! João Ferreira, que recentemente uniu esforços com a Can-Am e a South Racing, terminou hoje a participação no Rallye du Maroc com o triunfo à Geral na categoria T4, a mesmo onde competirá no próximo Dakar. Recorde-se que a prova marroquina é a quinta e última ronda do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA de 2024 (W2RC), o que torna o feito do piloto português, navegado por Filipe Palmeiro, em algo extraordinário, ao nível dos melhores resultados de sempre obtidos por portugueses em competições motorizadas a nível internacional.

Ao volante do Can-Am Maverick XRS Turbo RR da South Racing, Ferreira entrou bem na competição e foi sempre gerindo o ritmo por forma a atingir o objetivo. Vencedor do Prólogo e de quatro das cinco etapas, cedo se percebeu que esta podia ser a vez de João Ferreira que, no final do evento, se mostrava muito satisfeito com o título alcançado: “Acabámos agora o Rali de Marrocos , uma prova muito dura para nós, onde até hoje nunca tínhamos conseguido fazer uma etapa limpa. Hoje correu tudo muito bem, e conseguimos vencer a etapa e a categoria T4 à Geral, o que é muito satisfatório para nós, porque conseguimos agradecer da melhor forma a confiança da South Racing e da Can-Am Factory nas nossas capacidades. Brevemente iremos novamente competir no nosso Can-Am na Baja do Dubai para prepararmos da melhor forma o DAKAR 2024, sendo que já na próxima semana vamos estar à partida da Baja Portalegre 500, de Mini JCW T1+, para lutar pela vitória”, explicou o piloto de Leiria.

Recorde-se que João Ferreira, é um dos maiores talentos desta nova geração de pilotos e conta já no currículo com vitórias em etapas do Dakar, títulos nacionais e internacionais absolutos e é o mais jovem vencedor de sempre da Baja Portalegre 500.